Prof. Dr. Kavak, "Bu yapıların çoğunda ağır ve orta hasarlı olduğu şeklinde kayıtlar mevcut. Bu ağır ve orta hasarlı binaların bir an önce program dahilinde belirli önlemler alınarak yıkılması çok önem arz etmektedir" diye konuştu.

"DEPREMİN YANSIMASI DİYARBAKIR´A OLUYOR"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin bir deprem bölgesi olduğunu anlatan Prof. Dr. Kavak, "Bu sebeple her an her zaman depremin olması söz konusu. Bu deprem Kahramanmaraş´ta da olabilir yansıması Diyarbakır´a olur, tabii Adıyaman, Bingöl veya Hakkari tarafında da olabilir. Sınırımızı aşan İran´da bile deprem olmasını hissediyoruz. Şu anda kayıt altına alınan binlerce depremimiz var. Bu depremlerin bazılarının şiddetleri çok düşük. Hissedilme oranı da düşük. Bunların binalara çok ciddi hasar vereceğini söylemek doğru olmaz.