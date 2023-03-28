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Haberler Gündem Güncel 400 bin nüfuslu ilçe için Prof. Dr. Kavak'tan Diyarbakır için kritik uyarı! "Küçük bir artçıda yıkılabilir!"
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400 bin nüfuslu ilçe için Prof. Dr. Kavak'tan kritik uyarı! "Küçük bir artçıda yıkılabilir!"

Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır´da, yaklaşık 400 bin nüfusuyla kentin en büyük ilçelerinden olan Bağlar´ın zemin ve bina yapım tekniği açısından çok kötü durumda olduğunu ifade ederek, "Bağlar´da bulunan bütün ağır veya orta hasarlı binalar hepsi yorulmuş durumda. Bitkin durumdalar, her an yıkılmaya maruz kalabilirler. Hatta belki küçücük bir artçı depremde yıkılma durumu söz konusu" dedi

400 bin nüfuslu ilçe için Prof. Dr. Kavak'tan Diyarbakır için kritik uyarı!
DHA

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş, 7 bina yıkıldı. Kentte binaları en çok hasar gören ilçelerden biri de Bağlar ilçesi oldu.

"ACİL VE ORTA HASARLI BİNA 6 BİN 652"

Dicle &Uuml;niversitesi Maden M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml; Genel Jeoloji Anabilim Dalı &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Prof. Dr. Orhan Kavak.
Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak.

DHA'da yer alan habere göre ilçede bina girişlerinin çoğunda, 'Acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve tehlikeli durumu nedeniyle acilen yıktırılması gereken bina´ yazıları bulunuyor. Ancak, binaların bulunduğu alanlarda yayalar ve araçların geçiş yapması tehlikeye davetiye çıkarıyor. Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde 25 bin 97 bağımsız bölümden oluşan 6 bin 652 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

BAĞLAR İÇİN ZEMİN VE YAPIM UYARISI

Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, Bağlar ilçesinin zemin açısından ve bina yapım tekniği açısından çok kötü durumda olduğunu söyledi.

"BU BİNALARININ BİR AN ÖNCE YIKILMASI GEREKİR"

Prof. Dr. Kavak, "Bu yapıların çoğunda ağır ve orta hasarlı olduğu şeklinde kayıtlar mevcut. Bu ağır ve orta hasarlı binaların bir an önce program dahilinde belirli önlemler alınarak yıkılması çok önem arz etmektedir" diye konuştu.

"DEPREMİN YANSIMASI DİYARBAKIR´A OLUYOR"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nin bir deprem bölgesi olduğunu anlatan Prof. Dr. Kavak, "Bu sebeple her an her zaman depremin olması söz konusu. Bu deprem Kahramanmaraş´ta da olabilir yansıması Diyarbakır´a olur, tabii Adıyaman, Bingöl veya Hakkari tarafında da olabilir. Sınırımızı aşan İran´da bile deprem olmasını hissediyoruz. Şu anda kayıt altına alınan binlerce depremimiz var. Bu depremlerin bazılarının şiddetleri çok düşük. Hissedilme oranı da düşük. Bunların binalara çok ciddi hasar vereceğini söylemek doğru olmaz.

"ARTÇI DEPREMLER BU BİNALARI YIKABİLİR"

Fakat şiddeti yüksek olan depremler veya artçı depremler bu binaların yıkımına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla o binaların belirli program dahilinde kaldırılmasını temenni ediyoruz. Uygun teknikler ve koşullar sağlandıktan sonra kaldırılmasını öneriyoruz. Binalar ağır hasarlıysa depremler sürekli sarsar. Bina sürekli artçılarla sallanıyor, biz orta hasarlı ve ağır hasarlı binalardan `uzak durun´ diyoruz. Her an yakın çevremizde olan büyük bir artçıda veya ana depremde o binalar yerle bir olacaktır.

"AĞIR VE ORTA HASARLI BİNALAR YORULMUŞ DURUMDA"

Dolayısıyla şiddeti sınırlamak doğru değil ama binanın yorulmasına bakarak ancak bu soruya cevap verilir. Şu an Bağlar´da bulunan bütün ağır hasarlı veya orta hasarlı binalar hepsi yorulmuş durumda. Bitkin durumdalar, her an yıkılmaya maruz kalabilirler. Hatta belki küçücük bir artçı deprem şiddetinde yıkılma durumu söz konusu" ifadelerini kullandı.

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