Kuruluşunun ardından 40 yılı geride bırakan ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD),41'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

TAYSAD üyeleri ve paydaşlarının yanı sıra TC. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı toplantıda otomotiv sanayiinin Türkiye ve dünyadaki durumu ve tedarikçilerin yol haritası üzerinde duruldu.

Genel kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren TAYSAD Başkanı Alper Kanca, 2000 yılında 58 milyon adet olan dünya motorlu araç satışının, 2018 yılında 100 milyon civarına ulaştığını, ancak geçtiğimiz sene özellikle Çin’deki düşüş nedeniyle bu yıl satışların gerilemeye başladığına dikkat çekti.

'AVRUPA'NIN EN ETKİLİ OTOMOTİV ÜLKESİYİZ'

Türk otomotiv sanayii hakkında da bilgiler veren Alper Kanca, Mart ayında üretimin 132, ihracatın 120 ve pazarın da 50 bin adede kadar gerilediğini vurguladı.

Kanca, "Tüm bunlara rağmen Türkiye, hala Avrupa’nın etkili bir otomotiv ülkesi. Otobüs üretiminde Avrupa’da hala bir numarayız, ticari araç üretiminde 3 ve otomobil üretiminde ise 7'inci sıradayız. Dünya otomotiv üretiminde ise 15'inci sırada yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde yerimizi korumalı ve kendimizi daha da geliştirmeliyiz" diye konuştu.

Sektörün ciddi bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirten Alper Kanca, bu dönüşümün merkezinde ise elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, otomotiv elektroniği, otonom araçlar ve sürücü destek sistemleri gibi kavramların olduğuna dikkat çekti.

Kanca, tedarikçi firmaların sektördeki yeniliklere uyum sağlamalarının gerekliliğine değinerek, "Yapılan tahminlere göre, 2030 yılında geleneksel içten yanmalı motorlu araçların payı yüzde 14’e gerilerken, hibrit veya yarı hibrit araçların yüzde 46, tamamen elektrikli araçlar yüzde 40 ve otonom araçlar ise yüzde 30’luk paya sahip olacağı öngörülüyor. Tedarik sanayicileri olarak şirketlerimizin faaliyet alanına bu gelişmeleri dahil etmeliyiz. Dolayısıyla, daha fazla mühendislik, daha fazla yatırım ve daha fazla marka-tedarikçi ilişkisi için bu yeniliklere açık olmak çok önemli" diye konuştu.

'YURT DIŞINDA ALGI SORUNU YAŞIYORUZ'

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Türk otomotiv sanayinin son dönemlerde yaşanan en büyük zorluğunun yurt dışındaki algı olduğuna dikkat çekerek, "Bu tür sorunları azaltmanın yollarına bakmalıyız. Almanya’da farklı seviye ve büyüklükteki şirketlerde çalışan 150 Alman yönetici ile yaptığımız anket çalışmasında, Türkiye ile çalışmış olanların ülkemiz ile ilgili olumlu izlenimleri olduğunu gözlemledik. Ülkemiz şirketleri ile çalışmamış olan Alman firmalarına kendimizi iyi anlatmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'BEŞERİ SERMAYEYE YATIRIM YAPMALIYIZ'

TAYSAD genel kurulunda açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltme hedefiyle gayret gösterdiklerini belirterek, bunun yolunun da yüksek katma değerli, ileri teknolojili ve özgün üretim olduğunu söyledi.

Otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüme de değinen Kacır, "Bugün fabrikalardan çıkan otomobiller yaklaşık 17 yıl yollarda kalıyor. Elektrikli araç, otonom araç ve paylaşımlı araç dönüşümüyle birlikte bundan bu sürenin 4.5 yıla kadar düşeceği öngörülüyor. Ama 4.5 yılda bir otomobil, 17 yılda yaptığından daha fazla km yapacak. Çünkü artık sürücüsüz ve paylaşımlı araçlarda araç sahipliği kavramını dönüşecek. Bizlerin de hem mevcut durumu hem de geçmiş veriyi dikkate alarak geleceği çok iyi öngörmemiz lazım. Burada bizler için en önemli ve en kritik şey insan kaynağı. Biz insan kaynağını geliştirmeye, beşeri sermayeye yatırım yapmaya devam etmek durumundayız" dedi.

TAYSAD’ın 41’inci Genel Kurul toplantısı kapsamında en çok ihracat yapan, ihracatını en fazla artıran, en fazla patent tescili alan ve TAYSAD tarafından yürütülen ve mesleki eğitimi destekleyen Al Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir (ADMOG) kurumsal sosyal sorumluluk (kss) projesine en çok destek veren firmalara da ödülleri takdim edildi. TAYSAD tarafından ödüle layık görülen firmalar ise şu şekilde;

-2018 Yılında En Çok İhracat Yapan Şirketler:

1. Bosch Sanayi

2. Tırsan Treyler

3. Maxion İnci Jant



-2018 Yılında İhracatını En Çok Artıranlar Şirketler:

1. Kaplam Plastik

2. Mercan Endüstriyel

3. GKN Sinter İstanbul



-2018 Yılında En Çok Patent Tescili Alanlar Şirketler:

1. Tırsan Treyler

2. Bosch Sanayi

3. Ege Endüstri

- ADMOG'a En Çok Bağış Yapanlar Şirketler:

1. Hexagon Mühendislik

2. Hasçelik

3. Autoliv



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