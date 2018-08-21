48 ay taksitle kamu lojmanı!

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen kanunla kamu konutlarının satışına yönelik düzenleme yapıldı. Kamu konutlarının satışının hızlandırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıkladığı ‘100 Günlük İcraat Programında’ çalışmaların yapılacağını açıklamıştı.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğunda olan kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması icraati kapsamında, ilk olarak satışa konu edilebilecek 50 bin kamu konutunun Kamu Taşınmazları Sistemine (KTS) kaydının yapılması suretiyle envanter çalışması tamamlanacak ve 5 bin kamu konutu Kasım ayına kadar satışa çıkarılacak

500 MİLYON TL GELİR

İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi olan oturan tarafından, yüzde 25’i peşin olmak kaydıyla 4 yıla kadar (48 ay vade) kanuni faiziyle taksitli ödenebilecek. Peşin olarak ödenmesi halinde ise yüzde on indirimli olarak satın alınabilecek.

Konuya ilişkin yapılan etki analizine göre, 240 bin 398 adet kamu konutu bulunuyor. Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerinde kullanılanlar uygulama dışında tutulurken kampüs alanında yer alan, hizmet binalarıyla bütünleşik lojmanlar da satılamayacak.

Devletin kasasına 5 bin konut konutunun satışından 500 milyon lira gireceği tahmin ediliyor. Kanuna göre, taşınmazların satışından elde edilen gelirler öncelikli olarak ilgili idarelerin hesaplarına aktarılacak olup, elde edilen gelirin kamu konutu ihtiyacında kullanması öngörülüyor.

OTURANLARA ÖNCELİK VERİLECEK

Kasım ayına kadar satış işlemlerinin tamamlanması planlanan 5 bin konut Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihale usulüyle satışa çıkarılacak. Kamu konutlarının öncelikli alım hakkı konutlarda oturan devlet memurlarına verilecek.

Tebligatın ardından 15 gün içerisinde öncelikli alım hakkı sahiplerinin satın almak istemediğini bildirmesi, herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi verene satılacak.

Satışlardan elde edilen gelir, öncelikli olarak kamu konutu yapımında kullanılacak.

Genellikle her hükümet döneminde gündeme gelen ama uygulanamayan lojman satışları için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde geçen yıl kabul edilen torba kanunla kamu lojmanlarının satışına yönelik düzenleme yapıldı. Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç, kamu idarelerinin, KİT’lerin ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait ortaklıkların mülkiyetindeki kamu konutları ekonomiye kazandırılacak.

Bu konutlar, ihaleyle satışa çıkarılacak ve öncelikli alım hakkına sahip olan oturanlar bu konutları almazsa en yüksek teklifi veren istekliye satılacak.

Deprem riski bulunan alanlardaki kamu konutları ise yıkılacak. Büyük bölümü şehir merkezlerinde bulunan lojmanların yıkılması, kent merkezlerinde uygun arsaların oluşmasını sağlayacak. Bu arsalara depreme dayanıklı yeni konutlar yapılacak. Konutların tamamının satışı ise yıllara yayılacak.

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