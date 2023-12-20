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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik 5 milyon emekliye müjde: İkramiyelerin yatacağı tarih belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İkramiyelerin yatacağı tarih belli oldu

        Uzun bir süredir gündemde olan ve Meclis'te görüşmeleri devam eden emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesine ilişkin, ikramiyelerin yatacağı tarih belirlendi

        baydemir@haberturk.com
        Giriş: 20.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:52
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        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden torba yasada yer alan çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme önümüzdeki çarşamba günü yasalaştırılacak. AK Parti Grup Başkanlığı yılbaşına ikramiyelerin yetiştirilmesi için bütçeden hemen sonra torba yasanın kalan maddelerini gündeme alacak. Önümüzdeki hafta çarşamba gecesi bütün maddelerin Genel Kuruldan geçirilmesi planlanıyor.

        Bankalara gerekli talimatlar iletildi ve hazırlıklar yapıldı. 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL’lik ikramiyelerini almış olacak…

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