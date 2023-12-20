5 milyon emekliye müjde: İkramiyelerin yatacağı tarih belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

5 milyon emekliye müjde: İkramiyelerin yatacağı tarih belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

İkramiyelerin yatacağı tarih belli oldu Uzun bir süredir gündemde olan ve Meclis'te görüşmeleri devam eden emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesine ilişkin, ikramiyelerin yatacağı tarih belirlendi

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