5 milyon kişinin beklediği pazarlık görüşmeleri başlıyor

Memurların toplu sözleşme görüşmeleri, son rakamı tek olan yıllarda, iki yıllığına yapılıyor. Ağustos ayının ilk iş gününde başlayan görüşmelerin, uyuşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere ayın son işgünü tamamlanması gerekiyor. Toplu sözleşme görüşmeleri, hafta sonu da dahil devam ediyor. Sadece bayram gibi resmi tatil günlerinde çalışmalara ara veriliyor. Bu yıl Kurban Bayramı’na rastladığı için, daha önce görüşmeler tamamlanmadığı takdirde 11-14 Ağustos tarihlerinde çalışmalara ara verilmesi gerekecek.

Toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunu, en çok üyeye sahip sendikalar temsil edecek. Bu sendikaların tamamı MEMUR-SEN üyesi sendikalardan oluşuyor.

Görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması halinde tutanak tutuluyor. Bu durumda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye giriyor. Toplam 11 üyeden oluşan kurulun 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.

2018-2019 yıllarını kapsayan bir önceki toplu sözleşmede, 2018 yılında yüzde 4+3.5, 2019 yılında da yüzde 4+5 oranında maaş artışı öngörüldü. Ayrıca, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyonun, maaş artışını aşan kısmı enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtıldı.

Böylece, temmuz ayında yapılan artışla sözleşme dönemindeki toplam maaş artışı yüzde 34.81 oldu.

Aslında son sözleşme döneminde yapılan maaş artışları, enflasyon ile başa baş oldu. Çünkü, 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yapılan memur maaş artışı yüzde 27.15 olurken, söz konusu 1.5 yıllık dönemdeki tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışı yüzde 26.33 olarak gerçekleşti. Maaş artışları enflasyonun sadece 0.82 puan üzerinde kaldı.

MAAŞ ARTIŞLARI ENFLASYON KARŞISINDA NE OLDU?

2012-2013 toplu sözleşme döneminde memur maaş katsayısı yüzde 19.12 artarken, TÜFE’deki artış yüzde 14.02 oldu. Maaş artışları bu toplu sözleşme döneminde enflasyonun 5.10 puan üzerinde gerçekleşti.

2014-2015 toplu sözleşme döneminde ise maaşlar yüzde 8.19 oranında artarken, enflasyon yüzde 17.70 oldu. Çalışanlar, bir önceki toplu sözleşme döneminde elde ettikleri kazanımın çok daha fazlasını geri verdi.

2015 yılında peş peşe yapılan iki seçim arasında imzalanan 2016-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşme, memurların kaybının bir kısmını telafi etti. Söz konusu toplu sözleşme döneminde memur maaşları yüzde 23.61 artarken, TÜFE’deki artış yüzde 21.47’de kaldı.

Sonuç olarak, memur maaşlarında yapılan artışlar uzun dönemde enflasyonun altında kaldı. 2019 haziran sonu itibarıyla 2012 ocak ayından bu yana memur maaşları yüzde 102.60 oranında artırıldı. Aynı dönemde ise TÜFE artışı yüzde 105.94 olarak gerçekleşti. 7.5 yıllık dönemde maaş artışı enflasyonun 3.33 puan altında kaldı.

MAAŞ ARTIŞLARI ENFLASYON KARŞISINDA NE OLDU? Toplam TÜFE Toplu sözleşme dönemi maaş artışı artışı 2012-2013 19.12 14.02 5.10 2014-2015 8.19 17.70 -9,51 2016-2017 23.61 21.47 2,14 2018-2019 Haziran 27.15 26.33 0,82

MEMUR-SEN NE İSTEDİ?

Maaş artışı: 2020 yılı için 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere enflasyonun üzerine yüzde 3 refah payı ve taban aylığa seyyanen 200 TL zamma ilave olarak birinci altı ayda yüzde 8, ikinci altı ayda yüzde 7 zam yapılsın. 2021 yılı için ise 1 Ocak’tan geçerli olarak enflasyonun üzerine yüzde 2 refah payı verilsin. Buna ilave olarak altışar aylık dönemler halinde yüzde 6 oranında artırılsın.

En düşük memur maaşı: Halen 3.334 TL olan en düşük memur maaşı 2020 ocak ayında 3.908 TL’ye; 3.852 TL olan evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu en düşük memur maaşı da 4.485 TL’ye yükseltilsin.

Aile yardımı: Eş yardımı 295 TL’den 576 TL’ye, halen 0-6 yaş için 35, diğerleri için 70 TL olan çocuk yardımı her çocuk için 144 TL’ye yükseltilsin.

Giyecek yardımı: Bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450 TL, ikinci yıl 600 TL giyim yardımı yapılsın.

Bayram ikramiyesi: Kamu görevlilerine 2.630 TL tutarında bayram ikramiyesi verilsin.

KAMU-SEN NE İSTEDİ?

Maaş artışı: Taban aylığa seyyanen 600 TL artıştan sonra 2020 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde yüzde 10+10 artış yapılsın ve ocak ayından itibaren yüzde 3 refah payı verilsin. 2021 yılında ise yüzde 8+8 zam ve yüzde 3 refah payı verilsin.

En düşük memur maaşı: Halen 3.018 TL olan 15’in 1’indeki en düşük dereceli memur maaşı 2020 sonunda 4.509 TL’ye yükseltilsin. Şu an 4.014 TL olan ortalama memur maaşı ise 2020 sonunda 5.750 liraya çıkartılsın.

Bayram ikramiyesi: Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde kamu görevlilerine bayram ikramiyesi ödensin.

KESK NE İSTEDİ?

Maaş artışı: 2020 yılı için yüzde 38, 2021 yılı için ise 2020’de gerçekleşen enflasyon artı 3 puan refah payı verilsin.

En düşük memur maaşı: Asgari geçim indirimi hariç 3.055 TL olan en düşük memur maaşı, 4.222 TL’ye çıkartılsın. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 5.700 TL’ye yükseltilsin.

Aile yardımı: Eş yardımı 478 TL’ye, her bir çocuk için yapılan yardım da 500 TL’ye yükseltilsin.

Yakacak yardımı: Tüm kamu emekçilerine yıllık 2 bin TL yakacak yardımı yapılsın.

3600 EK GÖSTERGE, SÖZLEŞMELİ PERSONEL, YHS VE ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLER

Kamuda çalışan çeşitli kesimlerin uzun süreden beri devam eden talepleri bulunuyor. Bunların başında öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin beklediği 3600 ek gösterge geliyor. Üç konfederasyon da teklif dosyalarına 3600 ek göstergenin genişletilerek hayata geçirilmesi taleplerini koydu.

Üniversite mezunu olup kamuda işçi statüsünde istihdam edilenlerin memur kadrosuna geçirilmesi, sözleşmeli personel uygulamasına son verilerek bu kadrodaki çalışanların memuriyete alınması ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması konusu da sendikaların talepleri arasında yerini aldı.