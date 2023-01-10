"5 yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yabancıya konut satışına ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır."