"5 yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yabancıya konut satışına ilişkin açıklamada bulundu.
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır."
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 10, 2023
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