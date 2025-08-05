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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 7 aylık fındık ihracatı 1.3 milyar dolar - İş-Yaşam Haberleri

        7 aylık fındık ihracatı 1.3 milyar dolar

        Türkiye, ocak-temmuz döneminde fındık ihracatından 1 milyar 347 milyon 654 bin 16 dolar gelir elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 11:54 Güncelleme: 05.08.2025 - 11:54
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        7 aylık fındık ihracatı 1.3 milyar dolar
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        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Temmuz 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 347 milyon 654 bin 16 dolar karşılığında 161 bin 601 ton fındık satıldığı belirtildi.

        Geçen yılın aynı döneminde 169 bin 107 ton fındık ihracatı yapıldığı ve 1 milyar 378 milyon 287 bin 478 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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