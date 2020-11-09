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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında milletvekillerine dağıtılan kitapçığa göre, bakanlık 43 sosyal yardım programı ile milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım ulaştırmaya çalışıyor. 2019 yılında 55 milyar lira olan bakanlığın gerçekleştirdiği sosyal yardımların bu yıl 70 milyar liranın üzerine çıkması bekleniyor. Pandeminin de etkisiyle bu yıl sosyal yardımlarda yüzde 27 oranında artış yaşandı. 2007 – 2019 yılları arasında merkezi yönetim bütçesinin yüzde 4.5-5.5’i düzeyinde olan sosyal yardımların bu yıl yüzde 6.4’e ulaşacağı tahmin ediliyor.

65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımları geçen yıl 10 milyar 191 milyon lira olurken, bu yılın ocak-eylül döneminde 8.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Yıl sonunda bu rakamın 11.5 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Dokuz aylık dönemde şartlı eğitim ve sağlık yardımları 1 milyar 34 milyon lira oldu. Elektrik tüketim desteğinden yararlanan hane sayısı 1 milyon 343 binden 1 milyon 536 bine yükseldi. Bu yıl 831 milyon liralık elektrik tüketim desteği sağlandı.

Yeni doğan çocuklar için yapılan doğum yardımından geçen yıl 1 milyon 120 bin kişiye 477 milyon liralık ödeme yapılırken, bu yıl 9 aylık dönemde 740 bin çocuk için 316 milyon liralık ödeme gerçekleştirildi.

Pandemi dolayısıyla bu yıl 6.3 milyon haneye biner lira olmak üzere 6.3 milyar lira yardım dağıtıldı. Ayrıca “Biz bize yeteriz” kampanyasından toplanan 2 milyar lira ile de ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı.

GIDA YARDIMI ALANLARIN SAYISI ARTTI

Bakanlık geçen yıl 688 bin haneye 263 milyon liralık gıda yardımı yaparken, bu yılın 9 aylık döneminde 1 milyon 81 bin haneye 353 milyon liralık gıda yardımı yaptı.

Bakanlık bütçesinden ayrıca yaklaşık 7.5 milyon kişinin genel sağlık sigortası (GSS) primi ödeniyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışında ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu ve belediyeler ile Türkiye Kömür İşletmeleri – Türkiye Taşkömürü Kurumu aracılığıyla da sosyal yardımlar gerçekleştiriliyor. Bu yardımlar, 70 milyar liralık rakama dahil değil.

Bakanlığın sosyal yardımları 2019 yılında 3 milyon 283 bin haneye ulaştı. Pandemi dolayısıyla bu yıl yardım yapılan aile sayısının çok daha artması bekleniyor.

SOSYAL YARDIM ALANLARA İSTİHDAM DESTEĞİ

Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 81’inin engellilik, yaşlılık, hastalık veya bakım ilişkisi nedeniyle çalışamayacak kişilerden oluştuğu belirlendi. Geriye kalan çalışabilir durumdaki vatandaşlardan 2019 yılında 153 bin 884 kişi İŞKUR’a yönlendirildi.

Sosyal yardım alan vatandaşlar İŞKUR vasıtasıyla işe ve mesleki kurslara yönlendiriliyor. İş arama sürecinde destek veriliyor. Çalışmayı kabul etmeyenlere yaptırım uygulanıyor. İşe alınanlar için işveren prim desteği sağlanıyor.

43 AYRI SOSYAL YARDIM PROGRAMI BULUNUYOR

Yıllara göre uygulamaya konulan sosyal yardımları şöyle:

1976-2002: Yaşlılık aylığı (65 yaş aylığı),gıda yardımları, eğitim materyali yardımları, sağlık yardımı

2003-2004: Aşevleri, yakacak yardımları, şartlı eğitim yardımları, öğle yemeği yardımları, öğrenci taşıma barınma ve iaşe yardımları, şartlı sağlık yardımları (sağlık ve gebelik),engelli ihtiyaç yardımları, ücretsiz ders kitabı, kırsal alanda sosyal destek projesi.

2005-2006: Engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması, engelli aylığı, engelli yakını, evde bakım aylığı, barınma yardımı.

2007-2008: Afet-acil durum yardımları, istihdam projeleri, gelir getirici projeler, sosyal hizmet projeleri.

2009-2011: Yaşlı ve engellilerin bakım projeleri, sosyal konut projesi, yurt yapımı, silikozis hastalarına yapılan ödemeler.

2012-2013: Eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardımlar, genel sağlık sigortası (GSS) prim ödemeleri (2012 öncesi bu yeşil kart olarak uygulanıyordu),işe yönlendirme-işe başlama yardımı, muhtaç asker ailelerine yapılan yardımlar, ADEM-SODAM projeleri.

2014-2015: Katılım payı ödemeleri, muhtaç asker çocuğu yardımı, öksüz ve yetim yardımları, terör zararı yardımları, doğum yardımı.

2016-2017: Yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı, evsizlerin konaklatılması, yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı.

2018-2019: Çoklu doğum yardımı, kronik hastalık yardımı, kronik hastalara elektrik desteği, elektrik tüketim desteği.