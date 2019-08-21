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HaberlerEmlak8 projede yüzlerce inşaat durduruldu!

8 projede yüzlerce inşaat durduruldu

HABERTURK.COM / Ajanslar

Bodrum'da yapılan denetimlerde 8 projede bin 611 konut, 4 otel inşaatı; imara ve ruhsata aykırılıklar sebebiyle durdurulduğu belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara ve yapı ruhsatlarına aykırılıkların giderilmesi için firmalara 1 ay süre verildiğini duyurdu ve aksi takdirde re'sen yıkım yapılacağını açıkladı. İşte o projeler...

bodrum inşaat

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet Bodrum’da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayı ve çevre temizliğine ilişkin denetim yaptı.

Denetimler sırasında yetkililerden bilgi alan Kurum, Yalıkavak ile Göltürkbükü arasındaki koylarda bulunan yapıların imara aykırılıklarını yerinde inceledi.

"Muğla’mızın yüzde 75’i korunan alan statüsünde. Bu alanların yüzde 15’i doğal sit alanı, yüzde 29’u da özel çevre koruma bölgesi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da da kaçak yapı yapılmasına izin vermeyeceğiz." diyen Bakan Kurum, 8 projede 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu belirtti.

  • Bu tespitler kapsamında; Bodrum Yalıkavak’ta 75 adet villa ve kıyı yapılarında bulunan proje ruhsata aykırılıklar sebebiyle mühürlenmiş ve inşaatı durdurulmuştur. Gündoğan’da 90 odalı otel, 330 adet konut yapısı kıyı yapılarıyla birlikte inşaatı durdurulmuştur. Bodrum Gölköy’de 116 adet konut ve kıyı yapılarının inşaatı durdurulmuştur. Yalıkavak’ta 350 adet konut, otel ve kıyı yapı inşaatı imara ve ruhsata aykırılık sebebiyle durdurulmuştur. Göktürkbükü’nde 50 adet konut ve otel inşaatı da durdurulmuştur. Yalıkavak’ta 70 adet konut ve kıyı yapısı inşaatı imara aykırılıklar, kot kesiti aykırılıklar sebebiyle durdurulmuştur. Gümbet’te 131 adet konut kıyı yapılarından oluşan proje imara aykırılıklar sebebiyle durdurulmuşturÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Peki imara aykırı unsurlar nedeniyle durdurulan ve süre tanınan projeler hangileri? 

Epique Island | Aksoy Holding

Tilkicik Koyu’nun merkezinde bulunan 126 dönüm büyüklüğündeki yarımadadaki projede 75 lüks villa, 50 suitli butik otel, 150 tekne bağlama kapasiteli marina bulunuyor. Mimari imza ise Güney Afrikalı SAOTA'ya ait.

Four Seasons Resort and Private Residences Bodrum | Astay Gayrimenkul

Yalıçiftlik’te yaklaşık 500 dönüm araziyi kapsayan proje 28 adet yalı, 52 adet villa ve 32 rezidans dairesinin yanı sıra otelden oluşan projede teslimatların 2020 yılında yapılması bekleniyordu. Projenin mimarlığını New York merkezli HSK Group üstlenmişti.

Le Chic | Deniz GYO

200 metrelik sahil bandında, 8000 m2 doğal kumsal ve özel bir koy vadeden projede 131 konut ve otelin yanı sıra kıyıda tekne bağlanacak bir marina da bulunuyor. Projenin tasarımı ise mimar Sinan Kafadar'ın sahibi olduğu Metex Design

Mandarin Oriental Otel ve Evleri | Astaş

Göktürkbükü Cennet Koy'da, 80 bin metrekarelik inşaat ve 31 bin 500 metrekarelik proje alanında, GAD Architecture tarafından tasarlanan otel ve ev projesinin 2014 yılında yapımına başlanmıştı. Yakın zamanda tamamlanan projede yaşam başlamıştı.

Mesa Gölköy | Mesa

Bodrum Gölköy'de bulunan projede 116 konut bulunuyor. Proje 2020'de teslim edilecekti.

Nef Reserve Yalıkava | Nef

460 metre sahil ve 2.000 m2 kumsala sahip Nef Reserve Yalıkavak'ta 350 konut ve otel inşaatı durduruldu. Torti Gallas'ın mimarisini üstlendiği projede teslimatlar 2020 yılında yapılacaktı.

The Bo Viera Bodrum | BESA Grup

Küçükbük yamaçlarındaki 150 dönüm büyüklüğündeki arazi üzerindeki proje 130 villa ve 85 odalı otelden oluşuyordu.

Yalıkavak Residence | Varyap

Tilkicik Yalıkavak'ta inşaatına başlanan projedeki 70 adet konut ve kıyı inşaatı durduruldu. Projenin yıl sonunda teslim edilmesi bekleniyordu

FİRMALARA 1 AY SÜRE

Kurum "İmara ve yapı ruhsatlarına aykırılıkların giderilmesi için firmalara 1 ay süre verildiğini belirtti ve "Eğer giderilmezse biz, Valilik aracılığıyla gidereceğiz. İmar Kanunu gereği yıkım ve para cezası uygulaması da yapılacak. Muğla'da kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Doğal güzelliklerimizi bozacak yapılara müsaade etmeyeceğiz. Müsaade edenlere de gerekli her türlü cezai işlem yapılacak" diye konuştu.

Bakan Murat Kurum, 1 aylık süre zarfı içerisinde söz konusu aykırılıkların giderilmemesi halinde re'sen yıkım yapılacağının altını çizdi ve firmaların yanı sıra yapılara müsaade edenlere de cezai işlem uygulanacağını belirtti.

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