Otomotiv sektöründe elektrikli modellerin yanı sıra, otonom, yani sürücüye ihtiyaç duymadan bilgisayar kontrolüyle ilerleyebilen araç geliştirme çalışmaları da son hız devam ediyor.

Fakat, Apple, Bosch, Tesla, Uber, General Motors, Google, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Volvo, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Huawei ve Toyota gibi dünya devlerinin milyarlarca dolar harcadığı bu teknolojinin önünde büyük bir engel bulunuyor.

Öyle ki, sürücüsüz bir şekilde yol almak için geliştirilen otonom taşıtların testlerinde bir operatörün direksiyon başında hazır bulunması şart koşuluyor.

Özellikle, ABD'de geçtiğimiz yıl Uber'in otonom test aracının, içinde bir operatör olmasına rağmen bir yayaya çarparak ölümüne sebebiyet vermesi bu kuralı daha da sert bir hale getirdi.

ŞOFÖRSÜZ TESTLERE İZİN VERDİ

ABD'den gelen bir haber ise, otonom araç teknolojisi geliştiren firmaların yüzünü güldürdü.

Buna göre, Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette otonom araçların test edilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili birçok kısıtlamayı kaldıran bir yasa tasarısı imzaladı.

1 Temmuz’da yürürlüğe girecek yasa uyarınca, tüm sigorta gerekliliklerini karşılayan tamamen otonom bir araç, bir insan yolcu veya operatör olmadan çalışabilecek.

DeSantis, "Bu mevzuatı imzalamak, Florida'nın ulaştırma inovasyonunda ve teknolojik ilerlemede ulusal bir lider olarak devam etmesinin önünü açıyor" dedi.

33 EYALETTE TESTLER YAPILIYOR

Florida'nın aldığı karar, eyaletin otonom araçlar konusunda Kaliforniya'ya rakip olmasına neden olabilir.

Dünyada kendi kendi giden otomobillerin başkenti olarak kabul edilen Kaliforniya'da, hali hazırda 62 şirketin 678 otonom aracı test ediliyor.

Teknolojinin kalbinin attığı Silikon Vadisi'ne de ev sahipliği yapan eyalette, bir süredir gereklilikleri karşılayan firmalara, otonom araçların testlerini sürücüsüz yapma izni tanınıyor.

Toplam 33 eyalette otonom araç testlerine izin verilen ABD'de, söz konusu testlere direksiyon başında bir operatör olmadan izin veren bir diğer eyalet de Arizona.

Arizona'da son yıllarda artan teknoloji yatırımları göz önüne alındığında, Florida'nın hamlesinin de eyalete yatırım çekme amacı taşıdığı söylenebilir.

TOPLAM 80 MİLYAR DOLAR HARCANDI

ABD haricinde, Avrupalı üreticiler de kendi evlerinde otonom araçlarının testlerine hız verdi.

Alman üreticisi Volkswagen, Hamburg havalimanında söz konusu testlere başladı. Volvo da, İsveç'in başkenti Stockholm'da sürücüsüz otomobil ve otobüs testleri gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Çin, Japonya ve Singapur gibi Asya ülkelerinde de sürücüsüz araçlar yollara çıkmış durumda.

Gelişmeler, son 3 yılda firmaların toplamda 80 milyar dolar harcadığı otonom araç teknolojilerinin, yakında ticarileşerek hayatımıza gireceği biliniyor.

2020 yılında itibaren özellikle ABD'de büyük filolar ile yolcu taşımaya başlayacak sürücüsüz araçların, trafik kazalarının önüne geçip geçmeyeceğini ise zaman gösterecek.