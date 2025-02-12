86 yaşındaki dağcı: Zirvede en güzel manzarayı seyrettim

Toplamda 8 kilometre yürüdük. İç Anadolu Bölgesi'nden 237 doğaseverle bu etkinliği gerçekleştirdik. Konya'yı herkes ova olarak, düz bir arazi gibi görür ama bizim bölgemiz kış sporlarının yapılabileceği, doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği ve kış turizmi için zengin bir yerdeyiz. Her mevsim doğa yürüyüşlerini yapıyoruz" dedi.