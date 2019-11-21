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HaberlerTurizm9 ayda 2.3 milyar TL'lik turizm yatırımına onay geldi

9 ayda 73 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı

Konaklama sektörü yatırımlarında 9 ayda proje sayısında düşüş olurken, yatırım tutarı yüzde 7.5 arttı. Buna göre, Ocak-Eylül 2019 döneminde Türkiye genelinde 27 şehirde toplam 17 bin 942 yataklı 73 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı. Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de yavaşlama devam ederken, Antalya ve İstanbul'un ise yatırım talebindeki ağırlığı sürdü. Bu dönemde başvurusu yapılan yeni projeler için ise 2 milyar 322 milyon TL yatırım yapılması planlanıyor. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "En fazla talep çeken İstanbul, Antalya ve Muğla'da artık yeni yatırımlardan çok renovasyona, yani yenilemelere önem verilmesi gerekiyor" dedi.

konaklama sektörü

Konaklama sektörü yatırımları yılın 9 aylık döneminde parasal olarak artarken, proje sayısı azaldı. Ticaret Bakanlığı tarafından, 2019 yılı Eylül ayına ait verilen ‘Yatırım Teşvik Belgeleri’ne ilişkin veriler ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) araştırmasına göre, Ocak-Eylül 2019 döneminde Türkiye genelinde 27 şehirde toplam 17 bin 942 yataklı 73 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı.

Yeni projeler için 2 milyar 322 milyon TL yatırım yapılması planlanırken, geçen yılın aynı döneminde ise toplam tutarı 2 milyar 158 milyon TL olan 47 ilde toplam 20 bin 691 yataklı 134 yeni proje için başvuru yapılmıştı. Buna göre yatırım tutarında yüzde 7.5 artış olurken, proje sayısı yüzde 45 azaldı.

ANTALYA'DA 16 İSTANBUL'DA 10 YENİ PROJE

2019 yılının ilk dokuz ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 23 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 10 bin 436 otel ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı.

Yatırım tercihlerinde Antalya ve İstanbul öne çıkarken, 9 aylık dönemde toplam yatırım tutarı 816 milyon TL olan 16 otel projesiyle Antalya ilk sırada yer aldı.

İstanbul toplam 192 milyon TL tutarında 10 proje ile ikinci sırayı aldı. Üçüncü sırada ise 129 milyon TL’lik 9 proje ile Muğla var.

İstanbul ve Antalya'nın aksine, Karadeniz’e, özellikle Trabzon’a yapılan yatırımlarda yavaşlama gözlendi. Bu yıl Ocak-Eylül döneminde Sakarya 4 proje ile öne çıkarken, 2018’in tamamında 14 proje ile en fazla konaklama yatırımı alan üçüncü il olan Trabzon’da bu yıl 9 ayda başvuru sayısı 3’te kaldı. Van da ise başvuru sayısı 2 olarak gerçekleşti.

'YENİLEME YATIRIMLARI OLMALI'

Konaklama yatırımlarıyla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, bu yıl Anadolu şehirlerinde yatırımlarda yavaşlamanın dikkat çektiğini belirtti.

Eresin, "Ancak en fazla yatırım yapılan İstanbul, Antalya ve Muğla’nın yatırımlarda yine en fazla talep çeken şehirler olduğunu görüyoruz. Buralarda artık yeni yatırımlardan çok renovasyona, yani yenilemelere önem verilmesi gerektiğini ısrarla belirtiyoruz” dedi.

Ocak-Eylül döneminde en fazla tercih edilen iller ise il yatırım teşvik başvuru sayısına göre şu şekilde;

  1. Antalya 16
  2. İstanbul 10
  3. Muğla 9
  4. Sakarya 4
  5. İzmir 4
  6. Nevşehir 3
  7. Trabzon 3
  8. Tekirdağ 2
  9. Van 2

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