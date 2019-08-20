Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım, Estonya ile gerçekleştirdiği ikili kampı tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul'da devam eden millilerin Estonya Milli Takımı ile gerçekleştirdiği ikili hazırlık kampı sona erdi.

Kampın üçüncü ve son gününde oynanan antrenman maçı, 28-26, 25-23, 22-25 ve 20-25'lik setlerle 2-2 sonuçlandı.

A Milli Takım, 23-24 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da bu kez Avusturya ile ikili kamp gerçekleştirecek ve hazırlık karşılaşmaları oynayacak. Millilerin oynayacağı mücadeleler saat 18.00'de başlayacak.