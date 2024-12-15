Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Hentbol A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakibi Avusturya! - Diğer Haberleri

        A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakibi Avusturya!

        A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası elemelerinde Avusturya ile eşleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 17:06 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakibi Avusturya!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2025 IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası elemelerinde rakibi Avusturya oldu.

        Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2025 IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri ikinci turunun kuraları Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.

        Almanya ve Hollanda'nın ortak ev sahipliğinde 26 Kasım-14 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecek 27'inci IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası elemelerinde milli takımın rakibi Avusturya oldu.

        A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda mücadele ettiği için 27'inci IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemelerine 2. turdan dahil oldu.

        Organizasyonun ikinci eleme turunda milli takım, 9-10 Nisan ile 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde Avusturya ile 2 maç oynayacak. Tur atlayan takım, IHF 2025 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler