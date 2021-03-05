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A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti'nin sözleşmesi 4 yıl uzatıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin sözleşmesi yenilendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti'nin sözleşmesi 4 yıl uzatıldı

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, 2017'den bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevini üstlenen Guidetti ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Guidetti ile yola devam etmelerinin Türk voleybolu için güzel bir gelişme olduğunu kaydeden TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, geride bıraktığımız dönemde Guidetti yönetiminde başarılı bir tablo sergiledi. Avrupa ikinciliği, Milletler Ligi ikinciliği ve dördüncülüğü, Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı, dünya sıralamasında beşincilik gibi önemli başarılar elde etti." ifadelerini kullandı.

Türk voleybolunda katettikleri yol ve her kademedeki başarıların kendilerini daha iyisini yapmak adına motive ettiğini vurgulayan Mehmet Akif Üstündağ, "İşini layıkıyla yapan, müthiş bir özveriyle çalışan, altyapıyla da yakından ilgilenen ve artık bizden biri sayılan Giovanni ile 4 yıl daha birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış, Türk voleyboluna büyük hizmetler vermiş değerli hocamıza, camiamız adına teşekkürlerimi iletiyor, A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile nice başarılar yaşamasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Giovanni Guidetti ise federasyon, teknik ekip ve oyunculara teşekkür ederek "Demek ki iyi bir iş yaptık ki başkanımız ve federasyonumuz bize 4 yıl daha çalışma imkanı verdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı için bu görevi sürdürecek olmaktan dolayı gerçekten çok onur duyuyorum. Şu anda sahip olduğum her şeyi bana Türkiye verdi. Bu yüzden ben de Türkiye için sahip olduğum her şeyi, özveriyi vermek istiyorum." yorumunu yaptı.

Takım olarak her yıl daha fazla geliştiklerini aktaran Guidetti, "Geldiğim günden bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kazandığı ivme ve başarılar beni çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Çok fazla genç yetenek yetişiyor, bir yandan da voleybola ilgi giderek büyüyor. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Gelecek nesillerde kendimizi geliştirmeye ve başarılarımıza başarı katmaya devam edeceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

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