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        Haberler Spor Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da sahne alıyor - Voleybol Haberleri

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da sahne alıyor

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında İtalya'da hazırlık turnuvası oynayacak. Filenin Sultanları ilk maçında 23 Mayıs Cuma günü saat 17.30'da Almanya ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:16 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:16
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        Sultanlar, İtalya'da sahne alıyor
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenecek AIA AeQuilibrium Kupası'na katılacak.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 23-25 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Modena kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda İtalya, Hollanda ve Almanya ile karşılaşacak.

        Turnuvanın maç programı şu şekilde:

        23 Mayıs Cuma (yarın):

        17.30 Türkiye-Almanya

        24 Mayıs Cumartesi:

        21.00 İtalya-Türkiye

        25 Mayıs Pazar:

        15.00 Türkiye-Hollanda

        KAMP KADROSU:

        Milli takımın kamp kadrosu ise şöyle:

        Pasörler: Dilay Özdemir, Elif Şahin

        Pasör çaprazı: Aleksia Karutasu

        Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük

        Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

        Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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