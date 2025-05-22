A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da sahne alıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında İtalya'da hazırlık turnuvası oynayacak. Filenin Sultanları ilk maçında 23 Mayıs Cuma günü saat 17.30'da Almanya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenecek AIA AeQuilibrium Kupası'na katılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 23-25 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Modena kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda İtalya, Hollanda ve Almanya ile karşılaşacak.
Turnuvanın maç programı şu şekilde:
23 Mayıs Cuma (yarın):
17.30 Türkiye-Almanya
24 Mayıs Cumartesi:
21.00 İtalya-Türkiye
25 Mayıs Pazar:
15.00 Türkiye-Hollanda
KAMP KADROSU:
Milli takımın kamp kadrosu ise şöyle:
Pasörler: Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Aleksia Karutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük
Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın