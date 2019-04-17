Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD ve Avrupa Birliği arasında yaklaşık 15 yıldır Airbus ve Boeing'e verilen sübvansiyonlar üzerinden süren mücadele bitmiyor.

Reuters'ın haberine göre, iki tarafın da dönem dönem elde ettiği kısmi zaferlerin ardından tatmin olmayan taraflar birbirlerine karşı alabileceği önlemleri değerlendirmeye başladı.

Airbus'a sağlanan AB sübvansiyonlarına karşı geçen hafta süt ürünlerinden şaraba ve havacılık ürünlerine kadar 11 milyar dolar değerindeki 7 sayfalık AB menşeli ürünlere ek gümrük vergisi teklif eden Trump yönetimine Avrupa Birliği'ne misilleme geliyor.

AB yönetimi ketçap, balıkçılık ürünleri, tütün, valizler, uçaklar, helikopterler, traktörler ve video oyun konsolları gibi pek çok kalemde 20 milyar dolar değerindeki ABD'den ithal edilen ürünlere ek vergi koyarak karşılık verebilir.

AB'nin yayımladığı liste 31 Mayıs tarihine kadar istişareye açık olacak ve ardından revie edilecek. Avrupa Birliği Ticaret Temsilcisi Cecilia Malmstroom yaptığı açıklamada "AB, önşart olmaksızın ABD ile adil bir netice için diyaloga açıktır." ifadelerini kullandı.

İki taraf da ek gümrük vergilerinin konmasındansa anlaşmayı tercih ettiğini daha önce deklare etmişti.