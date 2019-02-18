Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, ABD'nin ithal otomobillere ek gümrük vergisi uygulaması halinde AB'nin buna hızlı bir şekilde gereken tepkiyi vereceğini söyledi.
Schinas, AB Komisyonu'nda yaptığı açıklamalarda, AB ve ABD arasındaki ticari ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD Ticaret Bakanlığının ithal otomobillerin ulusal güvenliğe tehdit oluşturup oluşturmadığı konulu inceleme raporuna ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini belirten Schinas, "ABD Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor, Avrupa otomobil ihracatına zarar veren eylemlere dönüşürse buna AB Komisyonu hızlı bir şekilde gereken tepkiyi verecektir" diye konuştu.
'TRUMP SÖZÜNÜ TUTARSA ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPARIZ'
AB ve ABD arasında temmuz ayında ortak tutum belirlendiğini hatırlatan Schinas, "ABD sözünü tuttuğu sürece AB de yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecek" ifadesini kullandı.
Schinas, AB Komisyonu'nun ocak ayında ABD ile sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret müzakereleri yapmak için üye ülkelerden yetki talep ettiğini ve bu konuda sürecin ilerlediğini de sözlerine ekledi.
ABD Ticaret Bakanlığı, otomobil ithalatının ABD’nin ulusal güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmadığını bir raporla ABD Başkanı Donald Trump'a sundu.
GERGİNLİK BİR YIL ÖNCE BAŞLAMIŞTI
Transatlantik ilişkilerde gerginlikleri yükselten olaylardan biri ABD'nin geçen yıl ulusal güvenlik gerekçesiyle ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulaması kararı olmuştu.
ABD'nin AB'yi de bu ilave gümrük vergilerine dahil etmesi, taraflar arasında ticaret savaşının patlak vermesine neden olmuştu.
Sürecin devamında, AB'nin hızlı şekilde ilave gümrük vergilerine karşı misillemeleri devreye sokmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da, Avrupa'dan ithal otomobillere vergi uygulama tehdidinde bulunmuştu.
DİYALOG SÜRDÜKÇE OTOMOTİVE EK VERGİ YOK
Öte yandan, Trump ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında ticari gerginliği azaltmak için temmuz ayında gerçekleştirilen görüşmeden, otomotiv sektörü dışındaki sanayi ürünlerine ilişkin gümrük vergilerini ve tarife dışı kısıtlamaları sıfıra indirmeye yönelik birlikte çalışma kararı çıkmıştı.
Liderler, ticari uzlaşmazlıkların müzakere edilerek çözülmesi konusunda anlaşma sağlamış, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak üzere diyalog yürütülmesinde de mutabık kalmıştı.
AB, kritik olan otomotiv sektörüne, ABD ile ticari müzakereler sürdükçe ilave gümrük vergisi uygulanmamasını sağlamıştı.
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