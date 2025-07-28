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        Haberler Spor Futbol ABB FOMGET Arnavutluk'ta! - Futbol Haberleri

        ABB FOMGET Arnavutluk'ta!

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Arnavutluk'ta oynanacak eleme maçlarına katılacak ABB FOMGET, Tiran'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 19:41 Güncelleme: 28.07.2025 - 19:41
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        ABB FOMGET Arnavutluk'ta!
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        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Arnavutluk'ta oynanacak eleme maçlarına katılacak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Tiran'a geldi.

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan ABB FOMGET, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pegasus Hava Yolları'na ait uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ulaştı.

        Başkent ekibi, ilk maçını Azerbaycan ekibi Neftçi ile 30 Temmuz'da oynayacak. ABB FOMGET, bu karşılaşmayı kazanması durumunda 2 Ağustos'ta İsrail ekibi Kiryat Gat ile final maçına çıkacak.

        Teknik Direktör Hasan Vural yönetimindeki ABB FOMGET'in kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Selda Akgöz, Maria Sun Quinones, İrem Pehlivan

        Defans: Gülbin Hız, Blerta Smaili, Sejde Aylin Abrahamsson, Heidi Lynne Ruth, Luibow Shmatkov, Rafa Sudre, Yana Derkaçh, Medine Erkan, Ece Tekmen, Merve Nur Taşucu

        Orta Saha: Suliat Abideen, Başak İçinözbebek, Ebru Şahin, Milica Mijatovic, Seda Nur İncik, Nayeli Rangel, Mateja Zver, Emine Ecem Esen

        Forvet: Abi Kim, Chuene Morifi, Olha Ovdiychuk, Maria Alves, Armisa Kuc, Ana Dias.

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