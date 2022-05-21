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Dikkat çeken mesaj! Son dakika: ABD Başkanı Biden, Kuzey Kore lideri Kim Jong ile görüşecek mi?

Biden'dan Kuzey Kore liderine mesaj 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, ancak ciddi olarak görüşmeye hazır olduğuna ikna olursa Kuzey Kore lideri im Jong Un ile görüşmeyi düşüneceğini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Seul'de yaptığı görüşmenin ardından Cumartesi günü gazetecilere verdiği demeçte Biden, "Kuzey Kore lideriyle görüşüp görüşmeyeceğime gelince, bu onun samimi olup olmadığına ve ciddi olup olmadığına bağlı" dedi.

Kuzey Kore şimdiye kadar Biden yönetiminin ön koşulsuz görüşme taleplerini reddetti. Şubat ayında bir yetkili, Kim ve Biden arasında bir toplantı yapılmasının net bir amacı olması gerektiğini söyleyerek görüşmeyi reddetti.

ABD Başkanı Biden, şu anda yaygın bir COVID-19 salgınıyla karşı karşıya olan Kuzey Kore'ye aşı konusunda da yardım önerdiklerin ancak Pyongyang yönetiminden herhangi bir geri dönüş alamadıklarını ifade etti.