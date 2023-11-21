ABD Başkanı Biden'ın doğum gününde Trump'tan dikkat çeken paylaşım

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ABD Başkanı Biden ise Beyaz Saray'da her yıl düzenlenen Şükran Günü geleneği olan "hindi affetme töreninde" kalabalığa gülerek "Bu arada bugün benim doğum günü. Sadece şunu bilmenizi isterim ki 60 yaşına girmek zordur" ifadelerini kullandı.