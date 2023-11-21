Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'ın doğum gününde Trump'tan dikkat çeken paylaşım

        ABD Başkanı Biden'ın doğum gününde Trump'tan dikkat çeken paylaşım

        ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden, dün 81. yaş gününü kutladı. Biden, Beyaz Saray'daki kutlamada esprili açıklamalarda bulunurken 2024 başkanlık seçimlerinde aday olma ihtimali yüksek olan eski başkan Trump, sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 21.11.2023 - 07:50 Güncelleme: 21.11.2023 - 07:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaşı ve sağlık durumuyla ilgili sürekli gündeme gelen ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden, dün 81. yaş gününü kutladı.

        2

        Beyaz Saray'dan Biden'ın doğum gününe ilişkin yapılan açıklamada onun deneyimi ve dayanıklılığı vurgulandı, Biden ise yeni yaşını şakalarla kutladı.

        3

        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın yaşının öncelikli odak noktası olmaması gerektiğini söyledi. Jean-Pierre, "Onu yaşına göre değil, yaptıklarına göre değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

        4

        ABD Başkanı Biden ise Beyaz Saray'da her yıl düzenlenen Şükran Günü geleneği olan "hindi affetme töreninde" kalabalığa gülerek "Bu arada bugün benim doğum günü. Sadece şunu bilmenizi isterim ki 60 yaşına girmek zordur" ifadelerini kullandı.

        5

        Espirili açıklamalarına devam eden Biden, af töreninin 76 yıl öncesine dayanadığına dikkat çekti ve "Bu tören ilk defa gerçekleştiğinde orada olmadığımı bilmenizi isterim" dedi.

        6

        TRUMP'TAN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

        Biden doğum gününü kutladığı sırada ise 77 yaşındaki eski ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

        7

        Trump, doktorunun Trump'ın genel sağlığının mükemmel olduğunu bildiren açıklamasını paylaştı. Yıllardır Trump'ın doktorluğunu yapan Bruce A. Aronwald, Trump'ın fiziksel muayenelerinin normal, bilişsel muayenelerinin ise mükemmel olduğunu söyledi.

        8

        2024 seçimlerinde tekrar aday olması beklenen Biden ve Trump'ın seçim yarışında karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Biden, bugüne kadar aday olacağını kesin bir şekilde açıklamasa da birkaç kez aday olmak istediğini belirten açıklamalarda bulundu.

        9

        Trump, Biden'dan çok genç olmasa da ABD'de yapılan açıklamalarda başkanın yaşı önemli bir etken.

        10

        Associated Press'in Ağustos ayında yaptığı bir ankette, ABD'de yetişkinlerin yüzde 77'si Biden'ı dört yıl daha etkili olamayacak kadar yaşlı görüyor. Buna kıyasla yüzde 51 Trump için aynı şeyi düşünüyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #joe biden
        #Donald Trump
        #ABD
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        2 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        2 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Tokat'ta 2 kardeşe av tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Tokat'ta 2 kardeşe av tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        "Tarihe geçmek istiyoruz"
        "Tarihe geçmek istiyoruz"
        İtalya'da en büyük mafya yargılamasında 200 kişi mahkum edildi
        İtalya'da en büyük mafya yargılamasında 200 kişi mahkum edildi
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Bravo kızlar, tebrikler Fenerbahçe
        Bravo kızlar, tebrikler Fenerbahçe