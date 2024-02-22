ABD Başkanı Biden, Rus lider Putin hakkında konuşurken küfür etti

2021 yılında, Washington-Moskova hattında ilişkiler ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelendirmesiyle bir hayli gerilmişti. ABD Başkanı Biden, bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında konuşurken küfür etti.

ABD Başkanı Biden, San Fracisco'da katıldığı bir bağış toplama etkinliğinde Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında konuşurken alışılmadık bir şekilde küfür etti.

Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus lider Putin'in çıldırmış biri olduğunu söyleyerek küfür etti ve "Her zaman nükleer bir çatışma konusunda endişelenmemiz gerekiyor. Ancak insanlığa yönelik varoluşsal tehdit iklimdir" dedi. REKLAM

BIDEN BİR KEZ DAHA AYNI ŞEYİ SÖYLEMİŞTİ Biden daha önceleri Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada da aynı küfrü etmiş, mikrofonu açık kaldığı için sözleri herkes tarafından duyulmuştu. Putin'in tercihi neden Biden? Haberi Görüntüle