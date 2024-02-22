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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, Rus lider Putin hakkında konuşurken küfür etti

        ABD Başkanı Biden, Rus lider Putin hakkında konuşurken küfür etti

        2021 yılında Rusya Devlet Başkanı Putin'i "katil" olarak nitelendiren ABD Başkanı Biden, bu kez Putin için alışılmadık bir şekilde küfür etti. Putin için "O çıldırmış bir ..." ifadelerini kullanan Biden, "Her zaman nükleer bir çatışma konusunda endişelenmemiz gerekiyor. Ancak insanlığa yönelik varoluşsal tehdit iklimdir" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 08:57 Güncelleme: 22.02.2024 - 08:57
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        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
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        2021 yılında, Washington-Moskova hattında ilişkiler ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelendirmesiyle bir hayli gerilmişti. ABD Başkanı Biden, bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında konuşurken küfür etti.

        ABD Başkanı Biden, San Fracisco'da katıldığı bir bağış toplama etkinliğinde Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında konuşurken alışılmadık bir şekilde küfür etti.

        Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus lider Putin'in çıldırmış biri olduğunu söyleyerek küfür etti ve "Her zaman nükleer bir çatışma konusunda endişelenmemiz gerekiyor. Ancak insanlığa yönelik varoluşsal tehdit iklimdir" dedi.

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        BIDEN BİR KEZ DAHA AYNI ŞEYİ SÖYLEMİŞTİ

        Biden daha önceleri Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada da aynı küfrü etmiş, mikrofonu açık kaldığı için sözleri herkes tarafından duyulmuştu.

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        PUTİN'İN TERCİHİ BIDEN OLMUŞTU

        Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Rusya için hangisi daha iyi, Biden mi yoksa Trump mı?" sorusuna Biden yanıtını vermişti. Putin açıklamasında, "Biden daha deneyimli, tahmin edilebilir ve eski tarz bir politikacı" ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden

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