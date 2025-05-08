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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Başkanı Donald Trump, "Büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle önemli bir ticaret anlaşması olacak" - İş-Yaşam Haberleri

        Trump, "büyük bir ülke" ile ticaret anlaşması imzalayacaklarını duyurdu

        ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı. Anlaşmanın detayları henüz paylaşılmasa da söz konusu ülkenin İngiltere olduğu iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 07:45 Güncelleme: 08.05.2025 - 07:47
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        "Önemli bir ticaret anlaşması olacak"
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        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı duyuruda, yerel saatle perşembe sabahı 10.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

        Trump, "Yarın sabah saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak" değerlendirmesinde bulundu.

        Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ülkenin İngiltere olduğu iddia edildi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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