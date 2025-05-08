ABD Başkanı Donald Trump, "Büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle önemli bir ticaret anlaşması olacak" - İş-Yaşam Haberleri

ABD Başkanı Donald Trump, "Büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle önemli bir ticaret anlaşması olacak" - İş-Yaşam Haberleri

Trump, "büyük bir ülke" ile ticaret anlaşması imzalayacaklarını duyurdu ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı. Anlaşmanın detayları henüz paylaşılmasa da söz konusu ülkenin İngiltere olduğu iddia edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 08.05.2025 - 07:45 Güncelleme: 08.05.2025 - 07:47 facebook

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