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Haberler Dünya ABD Başkanı'ndan kritik Ukrayna açıklaması
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ABD Başkanı Biden'dan kritik Ukrayna açıklaması

ABD Başkanı Biden basın toplantısı düzenledi. ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin artarak devam edeceğini söyleyen Biden, Ukrayna'ya uçaksavar desteği vereceklerini ve bu yolla Ukrayna'nın hava sahasını koruyacağını ifade etti.

ABD Başkanı'ndan kritik Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı'ndan kritik Ukrayna açıklaması
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HABERTURK.COM

ABD Başkanı Biden'ın düzenlediği basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

"Dünya Putin'e karşı birleşti. Yaptırımlar Rusya'nın ekonomisine zarar verecek. Cumartesi günü yönetimim 200 milyon dolarlık ek bir destek paketi onayladı. ABD yeni güvenlik desteğini 1 milyar dolara çıkarıyor.

Yeni destek paketi içerisinde aynı zamanda 9 bin yeni sistem de olacak. Aynı zamanda çeşitli silahlar, küçük silahlar, 20 milyon kurşun gibi malzemeler de olacak. Uçaksavar desteğiyle de Ukrayna hava sahasını koruyacak

Bu daha önce görülmemiş bir destek. İnsani yardım uygulamasına da devam edeceğiz. 300 milyon dolarlık insani yardım da sağlıyoruz. Biz de Ukrayna ekonomisini doğrudan finansal destekle destekleyeceğiz. Amerikan halkı destek konusunda da sağlam duracaktır. ABD özgürlük güçlerini desteklemeye de devam edecektir. Ancak şunu da söylemem gerekiyor: Bu uzun ve zor bir mücadele olabilir"

ABD'NİN GÖNDERDİĞİ ASKERİ MÜHİMMAT

Askeri Mühimmatta neler var?
• 800 uçaksavar sistemi (uzun menzilli dahil)
• 9.000 anti-zırh sistemi
• 7.000 küçük silah (makineli tüfek, pompalı tüfek, bombaatar)
• 20 milyon mermi
• İHA'lar

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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