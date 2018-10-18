ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin önemli ticaret partnerlerinin Çin de dahil olmak üzere döviz manipülasyonu yapmadığını açıkladı.

Bakanlık, her 6 ayda bir yayımlanan "ABD'nin Önemli Ticaret Partnerlerinin Makroekonomik ve Döviz Kuru Politikaları" raporunun Ekim 2018 sayısını yayımladı.

Çin, Meksika, Japonya, Almanya, İtalya, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, İsviçre, Fransa, Kanada, İngiltere ve Brezilya olmak üzere 13 ülkenin ilgili politikalarını inceleyen rapor, Çin'in para birimi yuanın değerinde yaşanan kayıptan ötürü "döviz manipülatörü" olarak nitelendirebileceği iddialarını boşa çıkardı.

Buna karşın, Çin'in döviz kuruna yönelik faaliyetlerini şeffaf olmamakla eleştiren raporda, "Yuan'da son dönemde yaşanan değer kaybı Çin'in ABD'ye verdiği ticaret fazlasını muhtemelen büyütecek. ABD Hazinesi, Çin'in rekabetçi manipülasyondan uzak durmaya yönelik tahaahhütlerine sadık kalmasına ve döviz kuruna rekabetçi nedenlerle müdahale etmemesine büyük önem veriyor" ifadelerine yer verildi.

Raporda, ayrıca Çin, Almanya, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve İsviçre'yi döviz faaliyetlerinin yakından takip edilmesi amacıyla "İzleme Listesi"nde tutmaya devam edeceğini bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, "ABD'nin Önemli Ticaret Partnerlerinin Makroekonomik ve Döviz Kuru Politikaları" raporunun bundan önceki üç sayısında da Çin’i döviz manipülasyonuyla itham etmekten kaçınması, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaatlerinden biriyle ters düşüyor.

Trump, seçim kampanyası boyunca yuanın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçladığı Çin'i göreve geldiği ilk gün döviz manipülatörü ilan etme vaadinde bulunmuştu.

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