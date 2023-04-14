ABD'de askeri gizli belgelerin sızdırılmasında yeni gelişme

Söz konusu sızıntı, ilk defa, grubun bazı üyelerinin belgelerin bir kısmını halka açık çevrimiçi forumda yayımlamasıyla ortaya çıkmıştı.

Daha önce Pentagon'u sarsan sızıntılardan "endişelendiğini" ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, Dublin ziyaretinde gazetecilere verdiği demeçte, "Bildiğiniz gibi, istihbarat topluluğu ve Adalet Bakanlığı ile tam kapsamlı bir soruşturma sürüyor ve sonuca yaklaşıyorlar." demişti.