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HaberlerGündemSon dakika... Kayıp modacıyla ilgili gerçek şok etti!- HABERLER

ABD'de kayıp ilanları verilen modacı meğer telefonunu kaybetmiş

DHA

ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Tuğçe Taş'tan, 14 Ekim'den beri haber alınamıyordu. Kayıp ilanları verilen modacının telefonunu kaybettiği bu nedenle kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı.

Kayıp ilanları vermişlerdi

Los Angeles’te Panacea isimli bir moda danışmanlığı şirketinin sahibi olan 34 yaşındaki Tuğçe Taş için ABD'de 'Kayıp aranıyor' ilanları asılmıştı. 

Son olarak Venice Beach'te görülen Tuğçe'nin ailesi ve arkadaşları, Los Angeles polisi ve Türk başkonsolosluğu'ndan yardım istedi.

 

'KAFASINI DİNLEMEK İSTEMİŞ'

Genç kadına ulaşmaya çalışan ailesi ve arkadaşları çağrılara ve mesajlara geri dönüş alamayınca hayatından endişe etmeye etmeye başladı. Yetkilileri harekete geçiren aile bir hafta sonra genç kadına telefonla ulaşmayı başardı. 

Taş'ın İstanbul'da yaşayan kardeşi Tuğberk Taş, ablasının arandığını öğrenerek annesine telefonla ulaştığını, iyi olduğunu söylediğini belirterek, "Biz konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorduk. Biz Tuğçe’den bir haber alamıyorduk 1 haftadır. Telefonuna ulaşamıyorduk, mesajlar atıyorduk gitmiyordu, telefonu kaybolmuş aslında çok da büyütülecek bir durum değil ama tabii ki annem ve ablam olduğu için sadece bizim hayatımızda o yüzden arama çalışması başlattık ki bulabilelim. Sonrasında çok korkulacak bir şey olmadığını öğrendik. Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyacı varmış" dedi

 

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