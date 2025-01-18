Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var | Dış Haberler

        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var

        ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören Kongre kararını onayladı. TikTok'un, yarına kadar satış kararı alması durumunda, Yüksek Mahkeme'nin kararı 90 güne kadar bekletilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 10:24 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABONE OL

        Yüksek Mahkeme, bugün aldığı kararla Çinli ana şirketle olan bağlarını kesmemesi halinde, "ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle" ABD'de kullanımının yasaklanmasını öngören federal yasanın uygulanmasının önünü açtı.

        Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine ilişkin iyi desteklenen ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi." ifadesi kullanıldı.

        Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.

        REKLAM

        Bununla birlikte, mevcut telefon ve tablet gibi cihazlarda yüklü olan uygulamanın kullanılmaya devam edilebileceği ancak güncellenemeyeceği belirtildi.

        Mahkeme dosyalarına göre, Adalet Bakanlığında görevli avukatlar, güncellenemeyen uygulamanın sonunda çalışmaz hale geleceğini ifade etti.

        TikTok'un, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve resmen başlayacağı 20 Ocak'tan bir gün öncesine kadar satış kararı alması durumunda, Yüksek Mahkemenin kararı 90 güne kadar bekletilecek.

        Yarına kadar satış olmazsa yasak yürürlüğe girecek

        Ana şirketi Çin merkezli ByteDance'in platformun haklarını devretmemesi durumunda uygulamanın ABD'deki faaliyetlerini kısıtlayacak yasa, 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

        Hem ABD Başkanı Joe Biden hem de seçilmiş başkan Donald Trump geçmişte, uygulama hakkında endişelerini dile getirmiş, TikTok yönetimi, bu endişelerin spekülatif olduğunu savunmuştu.

        ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.

        ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti. Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

        ABD Senatosu ayrıca Nisan 2024'te, TikTok'a "ya sat ya da yasaklanırsın" diyen yasa tasarısını kabul etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        En iyi 5 James Bond filmi
        En iyi 5 James Bond filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!