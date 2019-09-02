ABD, İran ekonomisini vurmak amacıyla başlattığı yaptırımları adım adım genişletiyor ve bu süreci de çok yakından takip ediyor. Petrol ve doğalgazın ardından sıra denizcilik sektörüne geldi. ABD’liler, Türkiye ile İran’ın denizcilik sektörüne yönelik ticari ilişkilerinin de durdurulmasını istiyor.

ABD’nin, İran’a yönelik yaptırımlarına işaret ediyor ve İran’la deniz yoluyla yapılan taşımacılık dahil ticari ya da ekonomik faaliyette bulunulmaması için bastırıyor. İran denizcilik sektörünün, Türkiye’de yakıt, gıda ve diğer gereksinimlerinin karşılanmaması talep ediliyor.

ANKARA NE DİYOR?

Peki, Ankara’da resmi kaynaklar bu konuda ne diyor? HABERTÜRK, Ankara’da denizcilik sektörüne yön veren kaynaklarla görüştü. ABD’nin, İran’a yönelik ambargo çerçevesinde gündeme getirdiği bazı talepleri olduğunu belirterek, “ABD, bu konuda zaman zaman da kamuoyuna açıklamalarda bulunuyor. Türkiye’de, denizcilik alanında çok sayıda özel şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketler de hiç kuşkusuz dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Kendi pozisyonlarını buna göre belirliyorlar” dedi.

PETROL İTHALATI DA DURDU

Türkiye, ABD yaptırımlarının ardından İran’dan petrol ithalatını da durdurmuştu. Ham petrol ithalatı, büyük ölçüde Irak ve Rusya’ya kaydırılmıştı. İran’ın yarattığı boşluk, ağırlıklı olarak bu iki ülke ile doldurulmuştu.