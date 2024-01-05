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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'de diplomatik temaslarda bulunmak üzere bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Blinken'ın Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi de söz konusu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 11:22 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:22
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        ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri konuşmak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turuna çıkıyor. Blinken'ın bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE DE GÖRÜŞEBİLİR

        Blinken, Türkiye'deki diplomatik temaslarını yarın gerçekleştirecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise, Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi de mümkün, basın açıklaması yapılması ise beklenmiyor.

        Blinken'ın Türkiye ziyaretinde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması sürecinin ele alınması bekleniyor.

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        FİDAN: BENİM MİSAFİRİM OLARAK TÜRKİYE'YE GELECEK

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Blinken'ın Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Blinken'ın cumartesi (Türkiye'ye) seyahati olacak. Benim misafirim olarak Türkiye'ye gelecek. Şu anda planlanan o, bir değişiklik olmazsa misafirimiz olarak geliyor." yanıtını vermişti.

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        #ABD
        #türkiye
        #Antony Blinken
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