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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Hazine Bakanlığı'na Çin destekli siber saldırı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Hazine Bakanlığı'na Çin destekli siber saldırı

        ABD Hazine Bakanlığı, aralık ayı başında Çin devleti destekli bir aktör tarafından siber saldırıya uğradı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 01:59 Güncelleme: 31.12.2024 - 02:00
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        ABD Hazine Bakanlığı'na Çin destekli siber saldırı
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        ABD Hazine Bakanlığı'nın konuya ilişkin Kongre'ye gönderdiği mektupta, "önemli bir olayın" meydana geldiğinin tespit edildiği aktarıldı.

        AA'nın haberine göre; Bakanlık, 8 Aralık'ta üçüncü taraf yazılım hizmet sağlayıcısı BeyondTrust'tan, hackerların Hazine Bakanlığı Ofislerinin son kullanıcılarına uzaktan teknik destek sağlamak için kullanılan bir bulut hizmetine erişim sağladığını öğrendi.

        Böylece, hackerların bazı iş istasyonlarına uzaktan erişim sağladığı ve bazı sınıflandırılmamış belgelere ulaştığı kaydedildi.

        Söz konusu olayın Çin devleti destekli bir aktör tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

        Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) ile temasa geçildiği ve etkisinin tespiti için güvenlik güçleriyle birlikte çalışıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, "Tehlikeye giren BeyondTrust hizmeti çevrimdışı hale getirildi ve tehdit aktörünün Hazine sistemlerine veya bilgilerine erişiminin sürdüğü yönünde bir kanıt bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Hazine'nin sistemlerine ve sahip olduğu verilere yönelik tüm tehditleri çok ciddiye aldığı vurgulanan açıklamada, "Hazine, son dört yılda siber savunmasını önemli ölçüde güçlendirdi ve finansal sistemimizi tehdit aktörlerinden korumak için hem özel hem de kamu sektörü ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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        #haberler
        #çin
        #ABD Hazine Bakanlığı
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