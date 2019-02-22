Amerika ile düzelen ilişkiler çerçevesinde gündeme gelen 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi için harekete geçildi. Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söylediği “Ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkartabiliriz” sözünün ardından ABD’den son yılların en kapsamlı heyet ziyareti geçen hafta yapıldı.

Ankara’da başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi bakanlıkları ile askeri bürokrasiyle görüşen heyet Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan tarafından da kabul edildi. Emine Erdoğan’ın çevre, kadın ve atıklara vurgu yapan konuşması, ABD’li heyeti de etkiledi. Bunun üzerine Nisan ayında ABD’de yapılacak konferansa Emine Erdoğan da davet edildi. Davete olumlu yanıt veren Emine Erdoğan’ın toplantıya katılması halinde ABD’li iş dünyasına bir konuşma yapması bekleniyor.

MODEL ARANIYOR

-Ticaret hacmini artırmak üzere DEİK bünyesinde Türk Amerikan İş Konseyi’nin öncülüğünde çalışma grubu oluşturuldu. İş insanlarının, STK’ların ve danışmanların yer aldığı çalışma grubunun amacı halen 20 milyar dolar olan iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarmak için neler yapılabileceği araştırmak. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkartılacak ve en çok 10 sayfa olacak en öneriler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump’a sunulacak. Onaya göre de harekete geçilecek. Eğer uygun model bulunursa da ticaret hacmi katlanarak büyüyebilecek.

-İki ülke arasındaki ticareti üç katına çıkartacak modelin bulunması ve hayata geçirilmesi önemli. Çünkü dengeli olduktan sonra Trump iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmeye çok istekli. Öneri de ondan geldi.

-Bu çerçevede ilk akla gelen Serbest Ticaret Anlaşması yapmak ama bunu karşı tarafa kabul ettirilmesi zor görünüyor. Başka seçenekler de bulunmalı. Ticaret Bakanlığı da iki ülke arasındaki ticareti artırmak için ürün bazında bir çalışma yapıyor.

YOL HARİTASI HAZIRLANIYOR

-Çalışmaların özel sektör tarafını yürüten TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise konuyla ilgili şunları söyledi:

“Hedefimiz böyle bir çalışmayı somut öneriler şeklinde 14-16 Nisan tarihlerinde ABD’de yapılacak konferansa yetiştirmek. Uzun yıllar sonra kalabalık bir ABD heyeti ilk kez Türkiye’yi ziyaret etti. Nisandaki toplantıya iki taraftan güçlü katılım olmalı ki, ticarette yeni bir sayfa açtığımızı vurgulayalım. O tarihe kadar kritik sorunları erteleme yoluna gitmek yerinde olacak. TAİK olarak biz 75 milyar dolarlık ticaret hedefi için çalışmaları başlattık. Yol haritasını hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı ve Başkan’a sunacağız.”

-Bu konudaki ikinci çalışma ise Nisan ayında ABD’de yapılacak ortak yıllık konferansa ise büyük önem atfediliyor. Türkiye’den yaklaşık 300 iş insanı yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da konferansa çağrılı. Olumlu yanıt da verdi. Konferansa Türkiye tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.