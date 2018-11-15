ABD Başkanı Donald Trump bu ayın başında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra, Washington'un ticaret konusunda Beijing ile bir anlaşma yapacağını düşündüğünü ancak ilerleme kaydedilmezse Çin mallarına daha fazla gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu söyledi.

İLİŞKİLER ÜÇ AYDIR GERGİN

Bu telefon görüşmesinin ardından ABD ile Çin arasında müzakerelere yeniden başlandı. ABD'nin Çin'i iç siyasete karışmakla ve Trump'a zarar vermekle suçlamasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler üç aydır gergin kalmıştı. Gao, bugün Beijing'de yaptığı haftalık basın toplantısında, iki ülkenin ticaret anlaşmazlığını müzakere ve diyalog yoluyla çözebileceklerini umduğunu belirtti.

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