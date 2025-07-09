Beyaz Saray kabine toplantısında konuşan Bessent, Trump'ın yeni tarifelerinden elde edilen büyük gelirin, Trump'ın her ülkeye yüzde 10'luk bir gümrük vergisi uyguladığı ve çelik, alüminyum ve otomobillere yönelik vergileri artırdığı ikinci çeyrekte başladığını söyledi. Bessent, "Bu nedenle yıl sonuna kadar bunun 300 milyar doların çok üzerine çıkmasını bekleyebiliriz" dedi.

Hazine Bakanlığı sözcüsü, 300 milyar dolarlık hedefin, hükümet mali yılı olan 30 Eylül'de değil, 31 Aralık günü sonuna denk geldiğini vurguladı.

Bu yıl 300 milyar dolarlık gümrük vergisi gelirine ulaşılması, önümüzdeki aylarda mevcut seviyelerden çok daha kapsamlı vergi artışları anlamına geliyor. Bessent, Kongre Bütçe Ofisi'nin 10 yıl boyunca gümrük gelirlerinin yaklaşık 2,8 trilyon dolara ulaşacağını tahmin ettiğini ve 'bunun muhtemelen düşük olduğunu' söyledi.