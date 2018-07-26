Juncker´la Beyaz Saray´da ortak açıklama yapan Trump, Avrupa Birliği´yle gümrükleri karşılıklı olarak kaldırma ve otomotiv sektörü dışındaki tüm ürünlere uygulanan sübvansiyonları sıfırlama konusunda uzlaştıklarını söyledi.
DHA'nın haberine göre, Beyaz Saray´da Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker´i ağırlayan Trump, AB'nin kendilerinden "çok miktarda" soya fasulyesi alacağını ve ayrıca ABD'nin Avrupa ülkelerine doğal sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını arttıracağını da söyledi. Trump, Avrupa Birliği´nin büyük miktarda LNG alarak enerji ihtiyacını da çeşitlendireceğini vurguladı.
AB Komisyonu Başkanı Juncker da taraflar arasındaki ticaret gerilimini azaltmak için Başkan Trump´la bir anlaşma yaptığını açıkladı. Beyaz Saray´a gelmeden önce bir anlaşmaya varmayı kafasına koyduğunu da söyleyen Junker, Trump´la yaptığı uzun görüşmenin ardından AB´nin ABD´den soya fasulyesi ve LNG ithalatını arttırma kararı aldığını söyledi.
Juncker görüşmeler devam ettiği sürece tarafların yeni gümrük vergilerinden uzak duracağını ve bir süre önce çelik ve alüminyum için getirilen gümrük vergilerinin yeniden değerlendirileceğini söyledi.
Trump ve Juncker´in düzenlediği ve soru almadıkları ortak basın toplantısında bu ödünlerin ve varılan uzlaşının ayrıntıları netleşti.
İki liderin açıkladığı uzlaşıya göre:
- AB, Amerika´dan daha fazla soya fasulyesi ithal edecek.
- AB, ABD´den daha fazla miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz satın alacak.
- İki taraf arasında enerji alanında daha yakın işbirliği olacak.
- İki taraf önümüzdeki dönemde karşılıklı ticarette sıfır gümrük vergisi öngören anlasma üzerinde çalışacak.
- Ticareti kolaylaştırmak ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla `Standartlara İlişkin Yakın Diyalog´ başlatacak.
- İki taraf Amerikan ve Avrupa şirketlerini adil olmayan küresel ticaret uygulamalarından korumak amacıyla güçlerini birleştirecek.
- Dünya Ticaret Örgütü´nde reform amacıyla benzer düşünen ortaklarla yakın çalışılacak.
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