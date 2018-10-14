ABA-AmCham Başkanı Ali Osman Akat
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'ABD yaptırımlarını rafa kaldıracak'

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, Brunson meselesinin çözülmesinin ardından kısa sürede ABD'den Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım geleceğini söyledi. Akat "Duyumunu aldığım ve bildiğim en az 15 tane holding seviyesinde yüz milyarlarca dolar yatırım yapacak ABD firması, bir kısım yatırım kararlarını, ki her bir firmanın minimum 100 milyon dolar üzeri, Türkiye'ye aktaracaklar" dedi. Akat, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ticari yaptırımları da rafa kaldıracağını öngördü

14.10.2018 - 13:14 | Güncelleme:  

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılması sonrası Türkiye-ABD ticari ilişkilerinin yönüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye-ABD ticari ilişkilerinde geçmişte ciddi bir ivme bulunduğunu anımsatan Akat, şu an Türkiye'de çok sayıda yatırımcı Amerikan firması bulunduğunu hatırlattı.

'YATIRIMLARINA DEVAM EDECEKLER'

Mevcut yatırımcı firmaların Türk pazarı içinde imalatçı iç pazara yönelik, hem de ihracatçı olduğuna dikkati çeken Akat, şu bilgileri verdi: "Bu firmalar ve yeni gelecek olan yatırımcılar vize krizi ile başlayan dönemde, ne yapacaklarını bilmez şekilde, ABD hükümetinden bir gecede yeni bir yaptırım, Türkiye'den bir gecede yeni bir yaptırım korkusuyla tamamen yeni yatırımlara kapalı şekilde beklediler. Bu bekleme sıkı şekilde devam etti. Şu an benim gördüğüm, davayla da ilişkili olarak, bu firmalar bu andan sonra Türkiye'de ciddi yatırımlarına devam edecekler."

Ali Osman Akat, Amerikan firmalarının Avrupa ve Çin ile olan ilişkilerinin ABD'deki politik bakış nedeniyle zor duruma düştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de onlar için iyi bir liman, iyi bir kapı. Hem buranın pazarına hükmetmek hem de buradan birçok ülkeye mal verebilmek için Türkiye iyi bir üs. Bu üssü, şu an hazırda Türkiye'de bulunan ABD firmaları yeni yatırımları ile daha iyi şekilde kullanacak. Ayrıca, duyumunu aldığım ve bildiğim en az 15 tane holding seviyesinde yüz milyarlarca dolar yatırım yapacak ABD firması, bir kısım yatırım kararlarını, ki her bir firmanın minimum 100 milyon dolar üzeri, Türkiye'ye aktaracaklar.

Son çeyrekte atılımlar başlayacak. Geçmişte konjonktür inceleyen birçok ABD'li yeni yatırımcı firma oldu fakat hep beklediler. Şimdi artık bekleme süresi bitti, iş yapma süresi geldi."

SAVUNMA SANAYİ FİRMALARI İLK SIRADA

Büyük firmaların Türkiye'ye gelmesinin, ABD'deki büyümekte olan firmaların da bölgede Türkiye'yi tercih etmesini sağlayacağını dile getiren Akat, öncelikli olarak daha çok savunma sanayi firmalarının şu an Türkiye'de yatırım yapmak istediğini aktardı.

Ardından teknoloji, gıda, kozmetik, medya gibi birçok sektörden Türkiye pazarına girmek isteyen firma olacağını bildiren Akat, TABA-AmCham olarak Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme ve yürüttükleri projeler hakkında da bilgi verdi.

'ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK'

Akat, Türkiye'den ABD'ye daha çok ürün satılması, piyasanın içinde olmak adına bazı imalatların oraya kaydırılması gibi konularda Türk Organize Sanayi Bölgesi planladıklarını, bunun için de ABD'de çok sayıda görüşme yaptıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Her görüşmenin sonucunda kapıyı aralık bıraktıran fakat kapatmayan konu Brunson meselesi oldu. İlişkiler ne zaman düzelecek, ne olacak gibi sorularla, Brunson meselesi bu konuyu hep bir şekilde etkiledi. Brunson meselesinin çözülmesi, şu an temiz bir sayfa açıyor.

Bunu, önümüzdeki bir kaç gün içinde rahatlıkla ABD'den yapılacak yeni açıklamalarla göreceğiz. ABD'de ciddi bir seçim telaşı da var. Bizden daha çok Çinlilerle olan ticarette sıkıntı yaşıyorlar. Çinlilerin ABD'ye olan mal akışını frenlemek için çalışıyorlar. Bu da bizim için büyük bir fırsat doğuruyor. Biz de bundan yararlanmak için kanallar arıyor ve çalışıyoruz."

'YAPTIRIMLAR RAFA KALKACAK'

Ali Osman Akat, ABD'nin Avrupa ülkeleri ve Çin'le yaşadığı sorunlar nedeniyle Türkiye'nin alternatif gözükmesine rağmen, Brunson meselesinden dolayı bunun hep frenlendiğini anımsatarak, bundan sonra bunun pozitif etkilerinin daha net görüleceğini söyledi. Akat, "(Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım karar ve söylemleri) Direkt rafa kaldırılıyor bunlar, öyle bilin. Yakındaki açıklamalarda bunları göreceksiniz. Ticari yönden konulacak olan vergiler, geçici kurallar daha koyulmadan geri çekilecek. Türkiye ABD ilişkileri, bu saat itibarıyla her gün açılacak, büyüyecek. Bizim oraya ürün satış rakamlarımızın arttığını göreceksiniz. Onlardan bize yatırımcıların akışının çoğaldığını göreceksiniz." diye konuştu.

 

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