ABD'ye ihracatta rekor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

ABD'ye ihracatta rekor

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, geçen yıl 14 milyar 362 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı

ABD'ye ihracatta rekor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Türkiye'nin, ticarette stratejik ortağı olan ABD'ye dış satımı tarihi zirveye yükseldi.

20 trilyon dolarlık ekonomiye sahip ABD'nin Türk ürünlerine talebi 2022'de artmaya devam etti. Türkiye, dünya markaları için cazibe merkezi olma özelliğini korurken, iki ülke arasında yatırım ve ticaretin artması Türkiye'nin ülkeye dış satımında daha etkili sonuçlar almasını sağladı.

Merkezleri ABD'de olan ve Türkiye'de faaliyet gösteren ABD şirketlerinin Türkiye'deki ticari faaliyetlerini daha kapsamlı hale getirmesiyle ABD'nin Türk ürünlerine talebinde zirveler görüldü.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, geçen yıl 14 milyar 362 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

ABD'ye yapılan ihracat 2022'de önceki yıla göre yüzde 11,8 artarken, ABD'nin Türkiye'nin dış satımındaki payı yüzde 5,6 oldu. Böylece ABD, geçen yıl Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke konumunda yer aldı.

ARTIŞ HIZINDA İKİNCİ SIRADA

ABD, Türkiye'nin ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ikinci ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin geçen yıl ihracatını değer bazında en fazla artırdığı ülkeler 2 milyar 374 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 1 milyar 520 milyon dolarla ABD, 1 milyar 479 milyon dolarla Irak, 1 milyar 466 milyon dolarla Romanya ve 1 milyar 218 milyon dolarla Almanya oldu.

Türkiye, bu dönemde Rusya Federasyonu'na 7 milyar 652 milyon dolar, Irak'a 10 milyar 477 milyon dolar, Romanya'ya 6 milyar 317 milyon dolar ve Almanya'ya 18 milyar 910 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

Türkiye'nin ihracatının değer bazında en fazla azalış kaydettiği ülkeler ise 949 milyon 150 bin dolarla Birleşik Krallık, 465 milyon 552 bin dolarla Çin, 318 milyon 16 bin dolarla Belçika, 205 milyon 214 bin dolarla İspanya ve 198 milyon 651 bin dolarla Singapur olarak belirlendi.

Bu dönemde Birleşik Krallık'a 12 milyar 250 milyon dolar, Çin'e 2 milyar 879 milyon dolar, Belçika'ya 4 milyar 368 milyon dolar, İspanya'ya 9 milyar 36 milyon dolar ve Norveç'e 509 milyon 441 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.

- ABD'den en fazla kimya ürünlerine talep geldi

ABD'ye geçen yıl en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ülkeye ihracatı 1 milyar 523 milyon dolar oldu.

ABD'ye otomotiv endüstrisi 1 milyar 435 milyon dolarlık, çelik sektörü 1 milyar 220 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyar 8 milyon dolarlık ve mücevher sektörü 998 milyon 332 bin dolarlık dış satım yaptı.

TİM verilerine göre, 2022 yılında ABD'ye en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:

1 OCAK - 31 ARALıK
SEKTÖR 2021 (BİN DOLAR) 2022 (BİN DOLAR) DEĞİŞİM (YÜZDE)
Kimyevi maddeler ve mamulleri 1.140.252,43 1.523.649,74 33,6
Otomotiv endüstrisi 1.227.328,48 1.435.676,62 17,0
Çelik 1.236.735,27 1.220.660,32 -1,3
Hazır giyim ve konfeksiyon 949.154,86 1.008.716,66 6,3
Mücevher 909.182,39 998.332,22 9,8
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 657.964,46 967.383,05 47,0
Demir ve demir dışı metaller 663.529,79 924.055,65 39,3
Halı 1.147.095,27 796.942,94 -30,5
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 551.573,57 708.767,15 28,5
Makine ve aksamları 581.558,16 688.248,21 18,3
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'2023'te bankaların karı azalabilir, batık kredi oranı artabilir'
İŞ-YAŞAM TÜFEX kârı olmayacak, batık artabilir
Genç çiftçilere hibe miktarı artırıldı
İŞ-YAŞAM Genç çiftçilere hibe miktarı artırılıyor
Küresel piyasalar haftaya iyimser başladı
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalar haftaya iyimser başladı
Almanya'ya ihracatta rekor kırıldı
İŞ-YAŞAM Almanya'ya ihracatta rekor kırıldı
Sigarada 4 liralık fiyat artışının 2.8 lirası vergi sisteminden
İŞ-YAŞAM Sigara zammının 2,8 lirası sistemden
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
İŞ-YAŞAM ABD'nin enflasyon verileri bekleniyor
Castrol dünyada en hızlı Türkiye'de büyüdü
İŞ-YAŞAM Castrol dünyada en hızlı Türkiye'de büyüdü
BİM, ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitledi
İŞ-YAŞAM Fiyat sabitleme furyası sürüyor
Bakanlıktan ikinci el elektronik eşya ithalatı açıklaması
İŞ-YAŞAM Bakanlıktan ikinci el elektronik eşya ithalatı ...
Bakan Nebati: 76 milyar lirayı aşan vergi kaçağını önledik
İŞ-YAŞAM "76 milyar lirayı aşan vergi kaçağını önledik"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.