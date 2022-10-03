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ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!

ABD'nin Florida eyalatini vuran Ian Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybının artacağından endişe ediliyor. Diğer yandan sadece Florida eyaletinde neden olduğu hasarın 47 milyar dolardan fazla olduğu, toplam hasarın ise 100 milyar doları aşabileceği tahmin ediliyor.

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AA / HABERTURK.COM
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!

    ABD'nin Florida eyaletini kategori 4 şiddetinde vuran Ian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı, 83'ü Florida'da ve 4'ü Kuzey Carolina'da olmak üzere 87'ye yükseldi.

     

     
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!

    ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de, kategori dört şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

     

     
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!

    Florida'da ardında büyük yıkım bırakan Ian Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 83'e yükselirken, 4 kişinin de Kuzey Carolina'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

     

     
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!

    Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

     

     
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!

    Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu.

     

     
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!

    Florida'da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor.

     

     
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!

    ABD'nin güney kıyılarında, 800 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğu açıklandı.

     

     
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!

    Florida halkının, pazar gününden itibaren enkaz ve çamuru temizlemek için evlerine dönmeye başladığı kaydedildi.

     

     
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!

    Kasırganın sadece Florida eyaletinde neden olduğu hasarın 47 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

     

     
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!

    Bazı şirketlerin, sigortalı hasarın 60 milyar dolara çıkabileceğini, toplam hasarın ise 100 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ettiği ifade ediliyor.

     

     
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!

    Binlerce ev ve iş yerinin sular altında kaldığı objektiflere yansırken, yüzlerce tekne ve aracın da kasırgada sürüklendiği ve hasar gördüğü  görüntülenmişti.

     

     
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!

    Diğer taraftan, ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile Pazartesi günü, sel felaketine maruz kalan Porto Rico'yu, Çarşamba günü ise Florida'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

     

     
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!
  • ABD'yi Ian Kasırgası vurdu: Can kaybının artmasından endişe ediliyor, toplam hasar 100 milyar doları aşabilir!

Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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