Muğla ve Antalya'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum

Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi yaz başından bu yana devam ediyor.

MUĞLA'DA 4 İLÇEDE ORMAN YANGI Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Okçular Mahallesi ile Dalaman'ın Elcik Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

REKLAM Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale başlatılırken, kentin Menteşe ilçesinden de yangın haberi geldi. İlçenin Turnalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bu bölgeye de ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, şiddetli rüzgarla kısa sürede yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. MİLAS'TA ALEVLER KONTROL ALTINDA Muğla'nın Milas ilçesinde ise saat 05.40 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü. OGM: 2 İLÇEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her ne kadar hava sıcaklıkları düşük olsa da şiddetli rüzgar Yeşil Vatan için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Dünden bu yana meydana gelen toplam 35 yangına müdahale ettik. Muğla Dalaman ve Menteşe'de ise devam eden yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

BAKAN TUNÇ'TAN SON DURUM AÇIKLAMASI Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Adliye Sarayı'nın açılışına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'da devam eden yangınlarla ilgili olarak, "Menteşe'deki orman yangınında 17'si yazlık, 29 yapı zarar gördü. 75 hane de tahliye edildi. Dalaman ilçesindeki yangın nedeniyle 85 yapı tahliye edilmek durumunda kaldı. Çok şükür bir can kaybımız yok. Orman teşkilatı havadan ve karadan söndürme işlemlerine devam ediyor. Yangın söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Ormanları korumamız lazım. Onlar bizim yeşil hazinelerimiz. Ormanların yangına maruz kalıp kül olmalarını hazmedemeyiz" dedi. Öte yandan, Dalaman'ın Taşbaşı Mahallesi'ndeki orman yangını 18'inci saatine girerken, alevlere 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman işçisiyle 6 uçak ve 6 helikopter ile müdahale devam ediyor. Menteşe'nin Turnalı mevkisinde çıkan yangın ise 11'inci saatine girdi. Alevlere 23 arazöz, 5 helikopter, 4 uçak, çok sayıda iş makinesi 90 orman işçisi ile müdahale sürüyor.

VALİDEN SON DURUM HAKKINDA AÇIKLAMA Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte devam eden orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi. Dalaman ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarını yerinde takip eden Akbıyık, bölgede dün dördüncü yangının çıktığını bildirdi. Yangınların Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da çıktığını ifade eden Akbıyık, "En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var." dedi. REKLAM Akbıyık, emniyet ve jandarmanın arazöz ve itfaiyelerinin de bölgede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir, iki yanan yapı var. Allah'a şükür, can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz."

ORMAN İŞÇİLERİ YOĞUN MÜCADELE VERİYOR Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de Dalaman Taşbaşı Mahallesi'ndeki yangın bölgesine 37 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer ve 225 orman personeli sevk edildi. 85 HANE TAHLİYE EDİLDİ Bölgede havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken 85 hanenin ise tedbir amaçlı tahliye edildiği açıklandı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Taşbaşı ve Elcik Mahallerindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yangının çıktığı ilk saatlerden itibaren devletimiz tüm imkanları ile sahaya indi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Tedbir amaçlı Taşbaşı ve Elcik Mahallelerimizde 85 haneyi tahliye ettik. Ekiplerimiz yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarına canla başla devam ediyor" dedi. Öte yandan, yangın bölgesinde 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer bulunurken 264 orman personelinin de görev yaptığı öğrenildi. Ekiplere emniyet ve jandarmanın yanı sıra belediye ekipleri ve orman yangın gönüllülerinin de destek verdiği bildirildi. MSB 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ Milli Savunma Bakanlığı da Dalaman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 5 helikopter görevlendirildiğini duyurdu.

ADANA Muğla'daki yangınları söndürme çalışmaları sürerken Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hacılı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bölgede de yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İZMİR İzmir'in Seferihisar ilçesinde dün saat 20.30 sıralarında çıkan orman yangını da kontrol altına alındı. Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 22.15 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

MERSİN Mersin'in Silifke ve Bozyazı ilçesinde dün zirai ve ormanlık alanda çıkan yangınlarda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 15 dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.