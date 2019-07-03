Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nin imzalandığı ve Amerikan Kongresi'nin Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan ederek ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanan 4 Temmuz'a Nike damga vurdu.

Amerika temalı özel seri bir spor ayakkabıyı piyasaya süren Nike, daha sonra gelen bazı tepkiler üzerine "Air Max 1 Quick Strike Fourth of July" adı verilen ayakkabıyı geri çekti. 140 dolara satılan ayakkabıların fiyatı sınırlı sayıda dağıtılan versiyonları 1500 dolara kadar çıktı.

Amerikan kolonilerinin 1775'te bir araya gelerek Britanya'ya karşı başlattığı bağımsızlık savaşı döneminde orduların kumandanı George Washington tarafından istenen ve Betsy Ross tarafından dikildiği için Betsy Ross bayrağı olarak anılan bayrak tartışmaların odağında.

Birbirini izleyen 13 kırmızı ve beyaz çizgiden; mavi zemin üstüne yeni takımyıldızı simgeleyen 13 beyaz yıldızın birliğinden oluşan 13 yıldızlı ilk ABD bayrağı kolonyal kölelik dönemini temsil ettiği gerekçesiyle bazı isimler tarafından tepkiyle karşılandı. Nike'ın hisselerinde yüzde 3'e varan düşüş görüldü.

COLIN KAEPERNICK YİNE BAŞROLDE

Nike'ın sponsoru ve reklam yüzlerinden olan NFL'in en ünlü oyun kurucusu Colin Kaepernick tepki gösterenlerin başında geliyor. Siyahların uğradığı ayrımcılığa ve maruz kaldığı ırkçılığa karşı protestolarıyla bilinen ve bu nedenle ABD marşını geçen yıllarda diz çökerek protesto etmiş Kaepernick'in Nike yetkililerini arayarak Betsy Ross bayrağının köleliği çağrıştırdığı için rencide edici olduğunu belirttiği ifade ediliyor.

Nike, eski NFL oyuncusunun karardaki rolüne dair bir açıklama yapmasa da yayımladığı bültende "istemeden de olsa insanları rencide edebileceği endişesiyle" ürünün dağıtımını durduğunu açıkladı.

Nike Direktörü Sandra Carreon-John yaptığı açıklamada Nike'ın Amerikan kökleriyle gurur duyduğunu belirterek bağımsızlık gününe böyle bir tartışmayla gölge düşürmek istemediğini açıkladı. Nike'ın ABD olimpik kafilesi ve futbol takımı da dahil olmak üzere binlerce Amerikalı sporcuya destek verdiğinin altını çizen Carreon-John şirketin 35 bin kişiyi istihdam ettiğini belirtti.

Ancak bu açıklamada milliyetçi Amerikalı tatmin etmişe benzemiyor. Arizona eyaleti, ayakkabının piyasadan geri çekilmesi üzerine Nike'a vereceği 1 milyon dolarlık fabrika teşviğini geri çektiğini açıkladı.

Arizona Valisi Doug Ducey, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün Nike'ın yatırımı nedeniyle sözümona Arizona'da güzel bir gün olacaktı ama bu korkunç karar karşısında hayalkırıklığımı ifade edecek kelime yok" dedi.

— Doug Ducey (@dougducey) July 2, 2019

Ducey, ikonik bir Amerikan markası olarak nitelidiği Nike'ın "ulusumuzun bağımsızlık haftasını kutlamak yerine Betsy Ross'un değersiz olduğuna karar verdiler ve politik doğruculuğa boyun eğdiler." ifadelerini kullandı

Teksas senatörü Ted Cruz da Nike'ı vatansever olmayan bu kararı nedeniyle kınadı.