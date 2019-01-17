Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine Avcı'nın yanı sıra Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler de katıldı.
İmza töreninde konuşan Gümüşdağ, “2014’te Başakşehir olarak bir planlamamız vardı. O planlama 5 yıllıktı. Bu süreçte yaptığımız planlar Başakşehir'i bir marka haline getirdi. Son iki yıldır da şampiyonluk yarışında zirveyi zorlayan bir takım haline getirdi. Biz uzun soluklu planlamalar yapıyoruz. Bu planlamalardan dolayı istikrarlı gidişimiz devam ediyor. Bugün 2019-2024 yılına kadar bir sözleşme imzalayacağız. Hocanın kendisi ve ekibiyle bu kulübe çok katkıları var. Ben katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Başakşehir’i uluslararası kulüplerle de iş birliği içinde. Tabii ki 100 yıllık çınarlar var, saygı duyuyoruz ama 5 yıldır başarılı olan Başakşehir de bir alkışı hak ediyor. Bizim amacımız bu kulübü daha büyütmek ve uluslararası alanda ses getirir hale getirmek. Biz saha kısmını hocamıza verdik. 5 yıl beraber olmaktan çok mutluyduk. Bir 5 yıl daha kendisiyle birlikte olma isteğimizi deklare ettik. O da bu düşüncedeydi. Ben hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: BAŞAKŞEHİR'E HAKSIZLIK EDİYORLAR
Medipol Başakşehir’in siyasi desteklerle şampiyon yapılmak istendiği gibi tutumun kamuoyunda bulunduğunun sorulması üzerine Göksel Gümüşdağ, şunları söyledi:
“100 yıllık çınarlarla yarışta olduğunuzda bunların konuşuluyor olması çok doğal. Ama herhalde bizi konuşanların çoğu başka şeyleri hayal ediyorlar. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 7 ortaklı bir anonim şirkettir. Bu şirketin kötü yönetiminden de bu 7 ortak sorumludur. Kötü yönetimden mal varlığımızla sorumluyuz. Diğer kulüplerin böyle bir durumu yok, Kasımpaşa ve Göztepe hariç. Aslında biz zoru başarıyoruz. Eğer siyaset müdahale ediyor olsaydı herhalde Rize ve İstanbul Büyükşehir Belediye ligden düşmüş olmazdı. Haksızlık ediyorlar. Devlet kurumumuzun bize sponsor olma olasılığı sıfırın altında. Böyle bir şey mümkün değil.
2017-2018’de Süper Lig ve Türkiye Kupası gelirleri 36.2 gelir payı. UEFA gelirleri 17.9. Oyuncu satış geliri 26.5. Bizim reklam gelirimiz, isim haklarımızın hepsi yüzde 16. Bizim bütçemizin tamamı UEFA, yayın geliri, Türkiye Kupası ve UEFA geliri. Bugün Türkiye’de yerli alt yapıdan gelen oyuncunun yurt dışına satış rekoru bizdedir, 15 milyon Euro nakit. Enver Cenk Şahin’i 100 bin TL’ye Zonguldak’tan aldık, 2 milyon 250 bin Euro’ya Bundesliga’ya sattık. Stephan Badji’yi 250 bin Euro’ya aldık, 2 milyon 750 bin Euro’ya Anderlecht’e sattık. En sonunda 100 bin Euro’ya aldığımız oyuncuyu Al Ittihad’a 4 milyon Euro’ya sattık. Bir de geçen sene UEFA’ya katıldık. 30-35 milyon Euro etti. Dolayısıyla haksızlık ediyor. Başakehir’in başarısı örtünemez. Kabul edilir, edilmez ama İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Türkiye’de model bir kulüptür. Uluslararası bir şirketten her ay bağımsız denetleme raporu aldırıyorum. Bunu Türkiye’de yapan kaç kulüp var.
Diğer kulüplere de haksızlık etmeyelim, onların da geçmişten gelen borçları var. Ama biz Süper Lig lisansı aldığımızda uluslararası bağımsız bir şirkete değerlemesini yaptırdım ve 17.5 trilyon bedel ödedim. Kulübü satın alırken. Ayrıca Türkiye’de bir örnek daha var mı, 10 yıl aynı teknik direktörle çalışan. Ben hayatımda Abdullah Avcı’dan başkasıyla çalışmadım. Dolayısıyla bu model üzerine çalışmak lazım. Türkiye’den değil, uluslararası alandan bizlerle bu iş modelini konuşmaya gelenler var.”
Gümüşdağ, ayrıca İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak geçtiğimiz sezon ödedikleri vergi oranlarını da açıklayarak, "2017-2018 sezonunda 38 milyon 739 bin 982 TL vergi ödemişim. 2018-2019 sezonunda da tahmini 44 milyon 074 bin 575 TL ödemiş olacağız" dedi.
“EN BÜYÜK HEDEFİMİZ SEZONU ŞAMPİYON BİTİRMEK”
Abdullah Avcı ile imzalanan 5 yıllık kontrat süresi içerisinde kendisine gelebilecek tekliflere yönetim olarak nasıl bir tutum sergileyeceklerini de açıklayan Başkan Gümüşdağ, “Hocamızın farklı kulüplerle konuşuluyor olması, teklif gelmedi ama gelebilme ihtimalinin olması önemli bir olay. Biz hocamıza iyi bakıyoruz, iyi kadro kuruyoruz, hocamız da bunu kendi teknik yeteneğiyle süslüyor. Uluslararası arenada da hocamıza talipler olabilir. Bizim en büyük hedefimiz sezonu şampiyonlukla bitirmek. Dolayısıyla bugün en önce düşüneceğimiz şey bu olmalı” şeklinde konuştu.
“FUTBOL DENETLEME KURULU OLUŞTURULMALI”
Göksel Gümüşdağ, futbol takımlarının yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve bunların çözüm yollarıyla alakalı olarak ise, “Özelikle Futbol Denetleme Kurulu oluşturulmalı. 18 kulüp yönetimi federasyonu seçiyor, transferi durduracak olan da kurumda TFF. TFF yalnız bırakılmamalı, denetim kurulu oluşturulmalı. Bankalar, Hazine Bakanlığı ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı’da bunda yer alabilir. Son noktayı ise TFF koymalı. Böyle olmazsa, büyük yapılanma dediğimiz iş, büyük başlar kötü biter. Denetleme Kurulunu kurmamız lazım” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.