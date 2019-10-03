UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Wolverhampton'a 1-0 mağlup olarak son 6. maçında 4. yenilgisini alan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, mücadele sonrasında açıklamalar yaptı...

Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"85 dakika kazanma arzusunu zorladık. Çok enteresan bir durum yaşıyoruz başladığımızdan itibaren. Umarım hafta sonundan itibaren, sakat oyuncularımızın da dönmesiyle daha alternatifli bir kadroya sahip oluruz. Bu şanssızlıkları kırıp, sonuç almak istiyoruz"

TRİBÜNLERİN İSTİFA TEZAHÜRATLARI ÜZERİNE

"Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede buraya tırnaklarımla kazıyarak geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan bütün takımlar beni ikişer defa istedi. Artı olarak son üç sene şampiyonluğa oynayan bir takımın teknik direktörüydüm. Ben bütün sınavları geçerek buraya geldim. O yüzden 5 haftada antrenörlüğüm sorgulanamaz. Takımın ve bireysel performansın sorgulanabilir ancak antrenörlüğüm sorgulanamaz"

"10 senelik süreç sonunda Beşiktaş beni istemedi. Ben de Beşiktaş'ı istedim. Farklı seçeneklerim de vardı. Neden Beşiktaş'ı istedim? Oyuncu grubuna güvendim, Beşiktaş'ın geçmişine güvendim. Bu hafta bu mağlubiyet son olacak diye düşünüyorum"

TRANSFERLERDEN MEMNUN MU?

"Adem Ljajic'in performansından ben de memnun değilim, kendisiyle bire bir de konuştum. Tarihine, CV'sine baktığımda önemli bir oyuncu. 5 maçta 4 sarı kart, 3'ü itirazdan olmaması gerekir, yüzüne de söyledim."

"Ben hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım, vazgeçmem de. Bugün dahi kazanabilseydik ki yakalama şansımız vardı bizi yukarıya çekecekti. Başka şeylerin peşinden koşmaya devam edeceğiz"

"Beşiktaş ile 3 senelik mukavele yaptım. Buraya imza atarken hem kağıda hem gönüllere imza attım. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirme değildir. Her şeyden haberimiz vardır. Biz yolumuza çalışarak, inanarak devam edeceğiz"

SİSTEMDE SORUN VAR MI?

"Oyuncularım arasında iletişim problemi yok. Zihinsel bir yorgunluk var. 4-2-3-1'i de oynadık, 3 maçta 11 gol yedik. Sorun sistemle, formasyonla alakalı değil."

"TAKIMIN ANALİZİNİ YAPARAK GELDİM. BU DA TÜRKİYE'DE İLKTİR"

"Ben geçen seneki Beşiktaş takımının analizini yaparak geldim buraya. 'Bak sizin takımınız bu' diyerek geldim. Bu da Türkiye'de ilktir. 'Bekler niye derine gitmiyor?' diye konuşuluyor. Geçen sene Adriano ve Caner'in gole katkısı kaç biliyor musunuz? 3."