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Achraf Hakimi nafaka ödememek için bütün mal varlığını devretti!

Achraf Hakimi'nin eşi, boşanma davasında Hakimi'nin mal varlığının yarısını talep etti. Hakim ise Faslı yıldızın mal varlığı olmadığı için talebi reddetti. Ünlü futbolcunun tüm mal varlığı annesinin üzerine çıktı.

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  • Achraf Hakimi nafaka ödememek için bütün mal varlığını devretti!

    Faslı yıldız Achraf Hakimi, 24 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı. Fransız savcılık makamı olayı doğrularken, Paris Saint Germain'li futbolcu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra yıldız futbolcunun eşi boşanma davası açmıştı.
  • Achraf Hakimi nafaka ödememek için bütün mal varlığını devretti!

    Fransız basının yaptığı habere göre açtığı boşanma davasında Hiba Abouk, başarılı futbolcunun mal varlığının yarısı mahkemeden talep etti.
  • Achraf Hakimi nafaka ödememek için bütün mal varlığını devretti!

    Mahkeme yıldız futbolcudan tahsil edeceği herhangi bir mal varlığı bulamadı ve Hiba Abouk'un talebini reddetti.
  • Achraf Hakimi nafaka ödememek için bütün mal varlığını devretti!

    Hakimi, tüm mal ve mülkünü nafaka ödememek için annesi Sadia Mouth adına devretmişti, bu yüzden yasal olarak herhangi bir mal varlığı bulunmuyordu.
  • Achraf Hakimi nafaka ödememek için bütün mal varlığını devretti!

    Faslı yıldızın PSG'den aldığı maaş bile annesinin hesabına yatıyor. Böylece yıldız oyuncu herhangi bir şey almak isterse annesinin hesabından almak zorunda kalıyor.
  • Achraf Hakimi nafaka ödememek için bütün mal varlığını devretti!

    PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi'nin eşi bu nedenle boşanma tazminatı alamayacak.
  • Achraf Hakimi nafaka ödememek için bütün mal varlığını devretti!

    Achraf Hakimi ise henüz konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.
  • Achraf Hakimi nafaka ödememek için bütün mal varlığını devretti!

    Ünlü oyuncunun PSG'den, yıllık 8 Milyon Euro ve ek olarak bonuslar kazandığı biliniyor.
  • Achraf Hakimi nafaka ödememek için bütün mal varlığını devretti!
  • Achraf Hakimi nafaka ödememek için bütün mal varlığını devretti!

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