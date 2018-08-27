Kaliforniya'da düzenlenen açık artırmada 1962 model Ferrari 250 GTO'nun 45 ila 60 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyordu. Numerix Software adlı şirketin Yönetim Kurulu başkanı Greg Whitten'a ait olan araç 48.4 milyon dolara yeni sahibine giderken, bu rakam şimdiye kadar açık artırma usulü ile ulaşılan en yüksek rakam oldu.

Whitten bu aracı 2000 yılında yine Sotheby's tarafından düzenlenen ihalede satın almıştı. Aracın o zaman kaç liraya satıldığı açıklanmazken, ortalama fiyatlar 10 milyon dolar seviyelerindeydi.

Öte yandan daha önceki rekor ise aynı aracın 1964 modeline aitti. 1964 Ferrari 250 GTO 2014 yılında 38.1 milyon dolara satılmıştı.

Ferrari, 250 GTO modelini 1953-1964 yılları arasında sadece 36 adet üretti. Dolayısıyla bu araçlar klasik otomobil piyasası içerisinde en değerli araçlar öne çıkıyor. Nadir bulunuyor olması, gücü, güzelliği ve yarış pistlerindeki başarısı ile her dönem koleksiyoncuular arasındaki popülaritesini koruyor.

70 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Ferrari GTO'nun 48.4 milyon dolarlık fiyatı açık artırmada rekor olsa da, özel satışlarda daha yüksek rakamlara ulaşılabiliyor. Bunun son örneği ise geçtiğimiz aylarda görülmüştü.

Alman koleksiyoner vw araba paspasları üreticisi WeatherTech şirketinin kurucusu David MacNeil, 1963 model Ferrari GTO'yu 70 milyon dolara satın almış ve bu rakam da kendi kategorisinin rekoru olmuştu.

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