İstanbul Oto Galericileri Oto Alım Satım Yıkama Yağlama Esnaf Odası Başkanı Kenan Taşlıdağ, yaptığı açıklamada, son yıllarda oto yıkama yağlama sektörüne ilginin giderek arttığını, araç sahiplerinin hem hijyen hem de güzel gözükmesi için geçmiş yıllara göre araçlarına daha fazla bakım yaptırdığını ve otomobillerini daha çok yıkattığını söyledi.

Sektörde işletmecilerin, oto yıkama yağlama ve oto kuaför gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini kaydeden Taşlıdağ, oto yıkama yağlamacıların iç-dış yıkama, oto kuaförlerin ise koltuktan halıya, tavandan diğer kısımlara kadar temizlik yaptığını anlattı.

Taşlıdağ, sektörün artık çok geliştiğini, vale hizmeti vererek araçları evden veya iş yerinden alıp yıkayıp tekrar teslim ettiğini belirterek, artık insanlar için zamanın çok önemli olduğunu, işletmeye gelen araç sahibinin, otomobilinin 15 dakikada hazır olmasını istediğini, bu nedenle istihdam rakamının yüksek olduğunu söyledi.

İstanbul'da 6 bin kadar yıkama yağlamacı var. Bir oto yıkama yağlama işletmesinde en az 5 kişi olmalı. Bu 5 kişiden birisi yıkama yağlama, birisi kurulama, birisi sabunlama, diğeri de iç temizlik yapar. Bu sürekli dönüşümle sürer. Ancak bunun vale hizmeti var, başlarında duracak birisi var... Çalışan sayısı ortalamada 8-10 olabiliyor, hatta 20'ye kadar yükselebiliyor.

Taşlıdağ, sektörde eleman bulunamadığı için ciddi istihdam açığı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda minimum sayıyla çalışıldığı düşünülse en az 30 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Ancak daha çok sayıda elemana ihtiyacımız var. Eleman eksikliği nedeniyle birçok işletmemiz yabancı işçi çalıştırıyor. Şu anda aylık ortalama 2 bin 500 lira gelirle çalıştıracak acilen 20 bin elemana ihtiyacımız var. Bakın ara eleman vesaire demiyorum. Bu konuda hiçbir bilgisi olmayan, çalışacak elemana ihtiyacımız var. Şu anda 20 bin kişi başvursa hemen çalıştırmaya başlarız. Bu sayı yaz mevsiminde artar bile..."

İŞSİZLER BİZE BAŞVURSUN

Kenan Taşlıdağ, oto yıkama yağlama sektöründe işlerin yolunda gittiğini, birçok işletmenin gece bile çalıştığını ifade etti. İşsizlere, oto yıkama yağlama işletmelerine başvurmaları çağrısında bulunan Taşlıdağ, "Şu anda günlük 8 saat çalışarak 2 bin liraya yakın direkt maaşla işe alabiliriz." dedi.

Taşlıdağ, bu rakamın mesai ve bahşişlerle 3 bin liraya kadar yükselebildiğini, bir çalışanın ortalama gelirinin 2 bin 500 lirayı rahatça bulduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir istekleri olduğunu dile getiren Taşlıdağ, "3308 sayılı Çıraklık Yasası'na (Mesleki Eğitim Kanunu) sektörümüzü tanımlasınlar. Biz çıraklık eğitim merkezlerinde diplomalı eleman yetiştirelim ve oralarda bu işin kursunu görsünler. Deneyimli olmayanları da kabul ederiz." ifadelerini kullandı.

SEKTÖRDE MALİ SIKINTI YOK

Bakırköy'de faaliyet gösteren bir oto yıkama yağlama işletmesinin sahibi olan Buğra Işık da daha önce başka bir iş yaptığını, sektördeki açığı görerek böyle bir işletme açtıklarını ifade ederek, sektöre ilginin her geçen gün arttığını, insanların araçlarını eskiye göre daha fazla yıkattığını anlattı.

Işık, "Sektörde mali açıdan sıkıntı yok. İyi ki sektöre girmişiz, kazancı iyi olan bir pazar... Şu anda benim işletmemde 7 kişi istihdam ediliyor ancak acilen 3 kişiye daha ihtiyacım var. Hatta bu rakam, yaz sezonunda 15-20'ye çıkabilir. Yani acilen istihdam sayısını yüzde 50'ye yakın artırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bu işletmede çalışan ve 4 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye gelen Suriyeli İbrahim Emin Ramo da Halep'te 16 yıl boyunca bu işle ilgilendiğini ifade ederek, Türkiye'ye geldiğinde bu alanda iş bulmakta hiç zorlanmadığını söyledi.

Ramo, "Bu alanda ciddi ihtiyaç olduğu için hiç zorlanmadım. İşimden çok memnunum." dedi.

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