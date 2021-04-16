Adalet Bakanı Gül'den KKTC'deki Kur'an kursu kararına tepki 0:00 / 0:00

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Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarının kapatılmasına yönelik kararının hukuk ve demokrasi içinde yeri yoktur. Haklar ve özgürlükler insanlığın onuru ve erdemidir. Yakın tarihin gösterdiği gibi insan hakkına karşı her türlü yargısal aktivizmin sonu hüsrandır."

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kursu kararıyla ilgili, "Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum asla olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "En sonda söylemek istediğimi baştan söyleyeyim, bu karar ideolojik bir karardır. Anayasa ve hükmüne göre verilmiş bir karar değildir" demişti.