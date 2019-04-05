Bakan Gül'ün açıklaması şöyle; "Her seçimde olduğu gibi normal usullerle işlemektedir. İlk defa oluşan bir itiraz mekanizması yok. Bu süreç sonunda daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil haklı olan kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. Hepimiz bekleyip, itirazlarımızı yapıp, milletimizin tercihinin tescil olması lazım. Tüm siyasi partiler bu sürece, demokrasiye saygılı bir şekilde beklemesi gerekmektedir. Kim kazanırsa tebrik edilecektir. Son sözü YSK söyleyecektir"