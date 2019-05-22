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Adalet Bakanlığı 11 bin personel alımı! Hangi branşlarda alım yapılacak?

Adalet Bakanlığı 11 bin personel alımı yapacak. Adalet Bakanı Gül, adliyeler, Bakanlık merkez teşkilatı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini bildirdi. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda yapılacak? İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı 11 bin 78 personel alımına ilişkin Bakan Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirtti.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

 

 

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