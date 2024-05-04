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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!

        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!

        Adana'da, bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği sırada aracıyla yoldan geçen 43 yaşındaki Hayriye Derin, ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Derin'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:03
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        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
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        Adana'da, kan donduran bir olay yaşandı. Motosikletli 2 kişi, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu.

        OLAY YERİNDEN ARACIYLA GEÇİYORDU

        AA'da yer alan habere göre kurşunlardan biri, saldırı sırasında otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in (43) ensesine isabet etti.

        OĞLUNUN YANINDA ENSESİNDEN VURULDU

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        3 yaşındaki oğlunu kursa bıraktıktan sonra 10 yaşındaki oğluyla eve dönerken kurşunun hedefi olan Derin'in kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen minibüse çarparak durdu.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        POLİS, ZANLILARI ARIYOR

        Polis, olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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