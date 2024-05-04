İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu! Adana'da, bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği sırada aracıyla yoldan geçen 43 yaşındaki Hayriye Derin, ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Derin'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

Anadolu Ajansı Giriş: 04.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:03 facebook

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