Adana'da TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde TIR ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki havalimanı kavşağı yakınında, Musa Kayabaşı yönetimindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kayabaşı, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.
Kayabaşı, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Kayabaşı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.
TIR sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.